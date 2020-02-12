孩子大了不愿午睡，其实不必强求

一旦宝宝开始蹒跚学步，午睡就可以开始巩固了。大多数幼儿每天至少小睡一次。在6岁的时候，大多数孩子养成了午睡的习惯。孩子可能一周有四五天小睡，但不需要每天小睡。但是当大孩子开始拒绝午睡时，你该怎么做？

1.考虑一下孩子是否需要小睡

如果你发现你一直在推迟睡觉时间，或者孩子晚上很难入睡，那么午睡可能是问题所在。你可以在你放弃之前做实验，试着把午睡时间提前一点，让孩子在睡觉前多消耗下精力。

另一个迹象是，孩子在中午和下午晚些时候不会表现得很累，仍然很开心，很满足，不挑剔，或者表现出他们真的需要午睡的迹象。

2.用“安静时间”代替午睡时间进行实验

年纪较大的幼儿越来越意识到自己的独立性，并希望尽可能坚持自己的观点。不管孩子是否真的准备好要放弃午睡，对午睡时间的看法都可能是他或她表现出自主性的一种方式。

试着选择折中的方式。不要过分要求孩子的午睡时间，试着称之为“安静时间”，或是孩子在房间里自己放松的时间。这可能会帮助你避开一些孩子的愤怒。

购买一些有趣和安全的玩具，可以放在一个特殊的篮子里。这些玩具只能在安静的时候拿出来，可以放在宝宝的床上。如果孩子真的很累，他可能会玩一会儿，但他最终会睡着。不管怎样，你都会得到一些“安静的时间”。

3.在早晨保持活跃

让孩子在早上保持忙碌和活跃有助于确保他们下午需要小睡时间。如果你发现孩子不想在中午睡觉，关键可能是要确保他们在白天早些时候把所有的能量都消耗掉。

报名参加一项活动，比如踢足球，看看额外的身体运动是否会促使他们多保持几个月的小睡习惯（如果幸运的话，也可以是几年）。

记住每个孩子都是不同的，最重要的是你了解你的孩子。要有耐心，不要忘记孩子的睡眠需求随着他的成长在不断地转变。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)