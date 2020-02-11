产后重返工作岗位，别亚历山大

当在生完孩子后重返工作岗位时，你可能会感受到各种各样的情绪，如再见小伙伴的兴奋，以及因为无法陪伴孩子而内疚。即使调整适应需要时间，一切最终会安定下来。

回到工作岗位问题不少

你可能会发现，在成为父母后重新加入劳动大军会带来一些实际问题，比如：

保育费用和可用性；

适应新的家庭惯例；

处理额外的育儿工作。

当女性生完孩子回到工作岗位后，往往比男人做更多的家务，也比男人更有可能待在家里照顾生病的孩子。

现如今，个兼顾有偿工作和家庭的妈妈不少，为此内疚和疲倦的很多。但是良好的工作和生活的平衡是值得追求的。而且那些喜欢自己的工作，对自己感觉良好的母亲通常与孩子的关系更好。

育儿与重返工作

育儿对许多家庭来说都是一个很大的问题，如果你把很多家庭预算都花在育儿上，可能会奇怪你为什么要工作。但是重返工作岗位并留在劳动力市场通常意味着职业前景的改善、终身收入的提高和退休收入的提高。

你也许会觉得把孩子交给别人照顾，而整天都在工作。了解到高质量的幼儿教育和护理可以帮助孩子学习和发展。如果你是母乳喂养的妈妈，回到工作岗位，最好看看在哪里以及什么时候可以母乳喂养或者储存母乳。

重返工作岗位有压力很正常

当你重返工作岗位时，你要承担额外的责任，当然，这会给你带来一些压力。一些压力是有帮助的，给你动力和集中精力去面对挑战和完成任务。但是太多的压力会压倒一切，使得很难应付日常任务，享受家庭生活和家庭关系。以下是一些帮助管理工作压力的方法：

看看你可以在工作中做些什么来降低压力水平——例如，工作量或工作时间。试着自己或在经理或人力资源部门的帮助下做出这些改变。试着设定一些关于你在家要做多少工作的界限，包括检查和回复电子邮件或电话的限制。试着在工作中保持条理性，列出任务并合理管理时间。

职场父母减少家庭压力的小贴士

* 照顾好自己，饮食健康，经常运动。

* 定期放松一下，做你喜欢的事情，可能是读书、游泳、上瑜伽课等等。

* 和伴侣谈谈平衡自己工作量和照顾孩子，夫妻共同照看孩子，这样你们就可以在一起度过一些时光。

* 为意外事件制定计划，比如需要待在家里照顾生病的孩子。

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