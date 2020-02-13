闭不出户有点无聊？给宝宝来点增智马杀鸡

新型肺炎疫情仍在持续，很多人只能宅在家里无所事事。其实如果家里有不满周岁的小宝宝，不妨趁着自己在家的这段空闲，多给宝宝做抚触，以促进其大脑发育让他变得更聪明伶俐。

多抚摸这些部位，宝宝大脑发育更迅速

“抚触操”对于新生宝宝的健康成长非常重要，多抚摸宝宝这些部位有助于他的大脑发育：

1.眉头

用两只手的拇指按住宝宝两眉之间的中心位置，然后轻柔的向外推拿。接着，找到宝宝的人中，沿着脸颊向两侧轻柔按摩。

2.后背

让宝宝趴在床上或柔软的棉布上，双手在宝宝背部来回按摩，或者沿着脊柱一点一点向外推拿。

3.胸部

大家用手沿着宝宝的肩膀一路往下进行抚摸，如此反复进行多次。

4.腹部

很多父母不愿意按摩宝宝腹部，其实，按摩腹部可以有效缓解宝宝肠胀气症状。大家在按摩时要顺时针进行，并重复按摩多次。

5.四肢

双手分别抓住宝宝的双臂进行轻柔按压，从上至下或从下往上，反复进行。同理，双腿也是这样按摩。

6.双手双脚

用一只手抓住宝宝小手，用另一只手的大拇指按住宝宝的掌心，接着向外慢慢推拿，重复多次。宝宝小脚丫的按摩方法也是如此。

育姐提醒大家，给宝宝做抚触有很多种方法，大家要灵活使用，但一定要控制好力度，动作要轻柔。

给娃做抚触，以下要点请牢记

给宝宝做抚触有3个要点要注意，大家赶紧了解一下：

1.注意室内温度

小宝宝抵抗力较弱，体温调节功能尚未发育成熟，大家在抚触时应将室温控制在26-28℃之间。

2.选择合适时机

做抚触要选择正确时机，不要在宝宝饥饿时或刚吃完饭时进行。宝宝肚子饿时，根本不愿意配合爸爸妈妈进行抚触。连给宝宝脱衣服都很困难，更别说老老实实躺在床上抚触了。

宝宝刚吃饱饭也不适合做抚触。宝宝的肠胃功能尚未发育完善，吃完饭后应注意拍嗝。如果此时做抚触，容易引发宝宝溢奶。

3.控制抚触时间

给宝宝做抚触最好不要超过20分钟，否则会让宝宝变得烦躁起来。大家在抚触时要留意宝宝反应，如果宝宝感觉很舒服很享受，就可以继续进行抚触；如果宝宝烦躁哭闹，应马上停止。

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