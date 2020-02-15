妈妈抱娃喝咖啡，飞来足球砸死孩子

据西班牙新闻网站韦尔瓦时讯报道，2月6日，西班牙南部海滨城市韦尔瓦市发生一起悲剧。一名3个月大女宝宝被足球砸中，因伤势太重不幸夭折。

宝妈在广场上喝咖啡，怀中女宝被足球砸死

女婴的妈妈在社交媒体上发文控诉称，2月6日下午6时许，她来到卡塔亚广场，正抱着女儿喝咖啡。突然，一只足球飞了过来，正好砸在女儿的脸上。她这样说道：“女儿被砸到后昏了过去，几分钟后就没了呼吸。我无法接受这样的事实，但为了避免悲剧再次发生，我要向有关部门反映此事，并尽力促进改变。”

这位妈妈还表示，女儿的意外身亡给她带来了巨大的打击，因为这是一起飞来横祸。她根本想不到，坐在露天咖啡座上喝咖啡会导致孩子丧命。“我看到了踢球的那群人，如果他们是孩子，孩子的父母应该站出来承担责任，何况踢球的人中中还有一些是成人！”

事发广场不允许踢球，宝妈誓要追究责任

据了解，卡塔亚广场是一个步行区，人们在其中只能走路。但附近居民多年来一直向政府反映，一些孩子经常在广场上踢球，还有一些摩托车和自行车在广场里自由穿行。

广场附近的一名居民在接受媒体采访时称：“孩子们本不应该在广场上踢球，我们说过他们好多次，但他们一直把我们的劝告当成耳旁风。”

据悉，女婴的妈妈已经向警方报案，并表示要追究踢球孩子和他们家长的法律责任。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)