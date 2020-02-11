孕期恶心呕吐，不妨试试这几招

你的大脑，而不是胃，告诉你的身体什么时候呕吐。呕吐通常是身体排毒的方式，也有可能感到恶心而呕吐。虽然在某些情况下，呕吐后恶心会消失。继续往下读，看看如何让呕吐和恶心停止。

1.试着深呼吸

当你吸气时，腹部会扩张。通过口鼻缓慢呼气，每次呼气后放松腹部。横隔膜深呼吸可以激活副交感神经系统。这有助于控制引起晕动病的生物反应。深呼吸也有助于缓解生病时可能出现的焦虑。

2.吃脆饼干

干脆饼干是治疗晨吐的良药。人们认为它们有助于吸收胃酸。对于早上呕吐，试着在起床前15分钟吃几块饼干来缓解。其他干脆的食物，如干吐司或白米饭效果也很好。

3.穴位按摩

这一方法利用压力刺激身体的某些部位来缓解症状。中指压内关(在掌面腕横纹上二寸，两筋之间），可以帮助缓解恶心和呕吐。

4.喝更多的液体

如果你经常呕吐，重要的是要喝足够的液体来防止脱水，即使只是呕吐了一些。记住，慢慢地喝。还有，胃不舒服的时候喝太多可能会引起更多的呕吐。

帮助你保持水分和缓解恶心的液体是:姜汁啤酒、薄荷茶、柠檬水、水。如果准妈妈不放心，选择温热的白开水就好。

5.试试姜、茴香或丁香

☛ 姜

当恶心的时候，试着喝一杯热姜茶。或者慢慢吃一小片新鲜的姜根或姜糖。姜对孕妇和化疗患者的恶心呕吐有安全有效的预防和治疗作用。你也可以在一杯沸水中加入一茶匙刚磨碎的姜根来制作新鲜的姜茶。

☛ 茴香

茴香籽被认为有助于舒缓消化道不适。要制作茴香茶，在一杯沸水中加入一茶匙茴香籽。先浸泡10分钟，然后滤干后再饮用。

☛ 丁香

丁香是一种治疗晕动病引起的恶心和呕吐的偏方。它们还含有丁香酚，一种被认为具有抗菌能力的化合物。

6.芳香疗法

芳香疗法可能有助于减轻恶心和呕吐，吸入柠檬油有助于减少与妊娠相关的恶心和呕吐。其他可以缓解恶心的气味有:丁香、薰衣草、洋甘菊、玫瑰、薄荷。

7.服药

非处方(OTC)止吐药物，如Pepto-Bismol和Kaopectate含有次水杨酸铋。它们可以保护胃粘膜，减少食物中毒引起的呕吐。

非处方抗组胺药(H1亚型)，如茶苯海明，有助于停止呕吐引起的晕动病。它们通过阻断负责刺激呕吐的H1组胺受体而起作用。抗组胺药的副作用可能包括口干、视力模糊和尿潴留。

提醒大家，应谨遵医嘱用药，特别是孕妇。

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