为何湿疹爱纠缠你和宝宝，快来看原因！

如果孩子皮肤不时地发痒和变红，可能是湿疹找上门。这种情况在儿童中很常见，成年人也可能出现。湿疹患者常伴有过敏或哮喘，皮肤发痒、发红。湿疹有多种形式，每种都有各自的症状和诱因。

1.特应性皮炎

这是最常见的湿疹。它通常从童年出现，之后会变得缓和，或者在成年后消失。特应性皮炎发生时，皮肤对自然因素的屏障被削弱。这意味着皮肤对刺激物和过敏原的保护能力较弱。

特应性皮炎可能是由以下因素引起的:基因、皮肤干燥、免疫系统问题、环境因素。

2.接触性皮炎

如果皮肤由于接触到的物质引起的红肿发炎，可能患有接触性皮炎。这是一种免疫系统对刺激物如乳胶或金属的反应。

最常见的原因是:洗涤剂、漂白剂、珠宝、乳胶、镍、油漆、毒藤和其他有毒植物、护肤产品，包括化妆品、香皂和香水、烟草烟雾。

3.出汗障碍性湿疹

这种湿疹发作时，手上和脚上会起小水泡。女性比男性更常见。湿疹可由以下原因引起:过敏，手脚潮湿，接触镍、钴或铬盐等物质，压力。

4.手部湿疹

只影响手的湿疹称为手部湿疹。手性湿疹是由于接触化学品引起的。从事刺激工作的人更容易得到这种形式的刺激，例如:清洁、美容、医疗保健、洗衣或干洗。家庭主妇也容易得，所以也被称为“主妇手”。

5.神经性皮炎

神经性皮炎与特应性皮炎相似。它会导致皮肤上出现厚厚的鳞片状的斑块。

神经性皮炎通常开始于有其他类型湿疹或牛皮癣的人。尽管压力可能是一个触发因素，但医生们并不清楚是什么导致了这种情况。

6.钱币状湿疹

这种湿疹会在皮肤上形成圆形的硬币形状的斑点。钱币状湿疹与其他类型的湿疹很不一样，而且会很痒。

它可能由昆虫咬伤引起，也可能由对金属或化学品的过敏反应引起。干燥的皮肤也会导致这种情况。如果你患另一种湿疹，比如特应性皮炎，你更有可能患上这种类型的湿疹。

7.瘀滞性皮炎

这种湿疹好发于老年人身上，会引起皮肤肿胀、发红、瘙痒和疼痛。瘀斑性皮炎发生在小腿有血液循环问题的人身上，如静脉曲张。

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