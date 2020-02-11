做好孩子的疫情防护，这些事可别干！

新型冠状病毒的疫情仍在持续，孩子的防护工作一定要做好，做扎实。除此之外，大家在日常生活中也要注意一些细节，有8件事千万不能对孩子做，赶紧来了解一下吧。

1.别不洗手就抱孩子

大家在和孩子玩耍或抱孩子前，一定要先去洗手，保证手部的干净卫生。大家外出后回家，应脱去外衣，洗手后再和孩子接触。

2.别带孩子去人员密集的场所

在疫情肆虐的特殊时期，大人和孩子都要尽可能减少外出。如果确实需要出门，一定要把防护工作做好，戴好口罩。孩子在户外玩耍时，应尽量选择人少、通风、空旷的地方。当然，最好还是别出门。

出行时最好自驾，尽量不要乘坐公共交通，如果确实需要乘坐，和其他人也应保持1米以上的距离。孩子回家后要马上换衣服，做好卫生清洁工作。

3.不要对着孩子打喷嚏

大家在照顾孩子时，一定要佩戴口罩，不要对着孩子呼气、打喷嚏。大家在打喷嚏、咳嗽时，要用纸巾把口鼻捂住，纸巾使用完后要马上处理掉。如果咳嗽打喷嚏比较突然来不及取纸巾，可以用肘内侧捂住口鼻。

4.别让孩子戴大人口罩

孩子脸型较小，大家不要给他佩戴大人口罩，一定要使用儿童专用的防护口罩。儿童口罩和大人口罩的佩戴方式是一样的，大人如何佩戴口罩，就如何给孩子佩戴。如果孩子不愿意戴，大家可采用角色扮演、讲故事、做游戏等方法哄孩子。

不满周岁的孩子不太适合使用口罩，大家要做好自身防护，从而间接保护孩子。

5.每天别忘记开窗通风

为了保证居室的空气清新，大家要每天开窗通风两三次，每次20-30分钟。开窗通风时，不要让孩子待在其中或被直吹，以免受凉生病。如果家里房间较多，可以轮流开窗通风。

6.不要和孩子共用餐具

日常生活中，大家要给孩子使用儿童餐具，不要共同餐具。给孩子喂饭时，不要用嘴对着食物吹，不要用嘴品尝食物后再喂给孩子，更不能把食物嚼碎后喂给孩子。

7.手机和钥匙不要忘记消毒

手机和钥匙我们每天都要使用，所以清洁消毒工作一定要做好。大家不要把手机或钥匙给孩子玩，如果发现孩子乱舔乱摸手机或钥匙，要马上制止。还有，孩子的餐具、玩具、物品等要定期消毒，千万不要大意。

8.恐慌情绪别传递给孩子

在这个特殊时期，作为父母要多和家人朋友沟通，缓解自身压力和情绪，不要把自身的恐慌情绪传递给孩子。获取疫情消息应关注权威媒体发布的新闻，不信谣不传谣。

另外，孩子在特殊时期天天宅在家里，大家要多和孩子交流，给予他们更多关爱。

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