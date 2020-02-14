准妈妈遭枪击身死，腹中宝宝侥幸存活

据美联社报道，近日，美国威斯康辛州密尔沃基市发生一起枪杀案。一名孕妇被歹徒枪击后不幸身亡，而她腹中宝宝经紧急手术后侥幸活了下来。

孕妇无辜被枪杀，医生成功救下腹中胎儿

据了解，被枪杀的孕妇名叫安妮·珊迪弗，事发时，她正坐在一辆停在路边的巴士里。歹徒开车经过，一边向前开一边朝车外开枪，子弹恰好击中了珊迪弗。随后，巴士立即送珊迪弗去医院急救，但还是没能挽回她的生命。

幸好医生给珊迪弗做了紧急剖腹产手术，救下了她腹中孩子。目前孩子状态平稳，但仍需细心照料并住院观察。据了解，由于孕期只有26周，孩子还没有发育完全便出生了。

警方尚未逮捕任何人，亲人呼吁凶手自首

截止2月2日，当地警方还没有逮捕任何人，歹徒是不是故意向巴士开枪还不得而知。

据悉，珊迪弗育有5个孩子，在家人眼中是一位有爱心的好妈妈。珊迪弗的一位表亲说：“珊迪弗是一位伟大的母亲，她可以为孩子做任何事”。经历丧亲之痛后，家人们呼吁这起枪击案的凶手能早日投案自首。

在追悼会上，亲朋好友们一起放飞紫色气球缅怀珊迪弗。而珊迪弗的丈夫带着情人节主题的红色气球带到现场，以此来怀念离世的妻子。

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