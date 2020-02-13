两岁娃在卫生间里饿死，单亲妈妈被提起公诉

据台湾“东森新闻云”报道，近日，台湾民众正在关注一起妈妈虐儿致死案。一名单亲妈妈经常打骂2岁儿子，甚至将其关在厕所里，最终导致孩子被活活饿死。据了解，孩子死亡时骨瘦如柴。

亲妈和男友虐儿被起诉，舅舅参与被羁押

据了解，这名单身妈妈姓林，现年21岁，受害男童是她和前男友所生。妈妈林某平常只顾着和同居男友一起快活潇洒，却不给儿子喂食，最终导致孩子活活饿死。日前，台北地检署以遗弃致死等罪名对妈妈林某和她的男友提起公诉。

警方在案件调查中还发现，林某的哥哥也曾虐待过孩子，随即发布通缉令通缉他。今年1月6日，检警将林某的哥哥逮捕归案，并向法院申请羁押。

孩子在厕所里饿死，领导劝妈妈投案自首

据悉，台北地检署在起诉书中称，妈妈林某原本将儿子留在嘉义老家让亲友照料，自己一个人来到台北的一家酒店里打工。在打工的过程中，林某结识了现在的男朋友萧某，并同居在一起。2018年8月，嘉义的亲友不愿再帮助林某照顾孩子，便让孩子的舅舅带着孩子去台北找妈妈。

林某的哥哥来到台北后，在林某的出租房里住了一段时间。在此后的两三个月里，每当孩子因饥饿发生哭闹时，三人友就大声呵斥、殴打孩子，甚至将孩子关在厕所里。

2018年11月9日，妈妈林某回家后发现，已经关在厕所里3天的儿子一动不动毫无反应，竟然和同居男友逃离了现场，反倒是酒店经纪人劝林某向警方投案自首。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)