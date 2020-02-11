教孩子打扫卫生，这可是一件重要的事儿

在玩了一天之后打扫卫生可能是孩子最不喜欢做的事情之一。但这是一个人成长过程中的一个重要部分，清理他们自己造成的混乱有助于培养孩子的责任感。虽然对你来说清理可能更容易，但这只是一个短期的解决方案。现在，一个孩子如何学会打扫卫生，为他们长大后如何完成家务奠定了基础。

注意用词

不要只说“清理”，一个学龄前儿童很容易被一堆乱七八糟的东西淹没，这通常是因为他们不知道从哪里开始。相反，试着“先把车收起来，然后去看书。”把工作分解成一些小任务，看起来没完没了的琐事就可以处理了。

记住，孩子是清洁行业的新手。清理玩具并不是他们天生就知道怎么做的，你需要教他们。

解释为什么需要清理

对你来说，这是显而易见的，但对你的学龄前儿童来说，打扫卫生只不过是把乐趣放在一边。解释一下，如果玩具没有正确放置，有人可能会绊倒自己，伤害自己，或小零件可能会丢失，然后下次玩这个特别的玩具不会那么有趣。

为玩具创造适合儿童的存储空间

把可移动的图片标签放在抽屉和箱子上，以帮助孩子们了解所有东西的去向。让孩子在杂志上画或剪下每一个特定项目（积木、拼图、游戏）的图片。在图片下面，整齐地写下项目的名称。当所有的东西都有一个合适的地方时，把它们收起来就容易多了。

用音乐打气

在清理时间开始的时候，充满活力的音乐会让孩子保持良好的心情。或者你自己唱歌。

将厨房计时器设置为10分钟，并向学龄前儿童挑战。或者问，在我把洋娃娃衣服收起来之前，你能把这些拼图块放好吗？

切忌过于苛刻

一个4岁的孩子永远不会像一个成年人那样打扫卫生。如果你继续重做他们已经努力完成的工作，小家伙可能不会那么倾向于下一次去做。在这种情况下，最终结果不如努力那么重要。

适当奖励

把图表放在厨房或房子里其他显眼的地方。一旦孩子完成了他的任务，就给他一张贴纸贴在图表上。通常，这就足够了，但如果清理是孩子的问题，考虑让他或她在贴了一定数量的贴纸后赚更大的奖励。

此外，一定要口头称赞孩子的努力。让他们注意到房间现在看起来有多漂亮，并鼓励他们为自己的所作所为感到骄傲。

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