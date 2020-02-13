肚子硬就是怀女宝？谁信谁天真

今天，有位孕妈妈在后台吐槽婆婆老是会摸她肚子，有一次肚子正好发硬了，她婆婆就一直说是女孩，而且还一脸嫌弃的样子。凭肚子硬就可以判断男女吗？当然是不可能的！而且，思想怎么那么落后啊~

孕期肚子硬怀的就是女孩？

这当然不是真的！

民间传言，如果怀的是女宝宝的话，她是与孕妈妈面对面抱的姿势，也就是说她的屁股对着孕妈妈的肚皮，这样出现胎动时，孕妈妈的肚皮就会出现一个大鼓包，而且还会很硬。真的这样吗？并不是。

其实，出现这种情况只是子宫收缩引起的反应，也就是所谓的假宫缩。假宫缩的特点就是没有规律、没有疼痛、持续时间短、腹部发硬。

孕肚发硬正常吗？

通常情况下，如果孕妈妈长时间保持同一个姿势站或坐的话，往往会感到腹部一阵阵变硬，这也就是假宫缩，是正常现象。还有数周就临产，这种宫缩会变得更频繁、更剧烈，且还会带来些许不舒服。

这一阶段也被称为临产前期。孕妈妈的身体为即将到来的生产做准备、演习而已，是一个正常的生理过程。因此无需过分担心，只需留意关注胎动即可。

孕肚发硬不舒服如何缓解？

▶ 改变一下你的姿势，可以起来走走，亦或躺下来休息一会，都是可以缓解假性宫缩的。

▶ 洗个热水澡，让自己的身体放松，这样也会有所缓解。

▶ 适当按摩自己的肚子，注意朝一个方向，别随意转圈。

▶ 一定不要熬夜，养成好的作息，夜间睡眠差白天可以小憩一会儿。

▶ 饮食上呢应做到营养均衡，多吃一些水果蔬菜，少吃辛辣、刺激性的食物。

▶ 每天还应注意及时补水，孕期如果缺水的话，也有可能会引起假宫缩。

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