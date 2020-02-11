计划造人？注意补充这些营养素

生活中，一些女性体内缺少特定的微量元素和常规的维生素，但没有察觉。幸好我们知道它们是什么，以及应该吃什么来预防这些缺陷。备孕以及孕期的旁友尤其要注意哦~

1.碘

与其他年龄段的女性相比，20岁到39岁之间的女性尿液中碘含量较低。实际上，我们每天的饮食中需要大约150到150微克的碘。如果没有足够的碘，身体就不能分泌足够的甲状腺激素来控制新陈代谢、体温等等。

你可能会注意到很多数孕期维生素都含碘。这是因为孕妇缺碘尤其危险，可能会导致胎儿智力缺陷。乳制品、海鲜、蛋类和谷物食品都是很好的来源。

2.维生素D

维生素D对维持健康的免疫系统和骨骼很重要，尤其是怀孕的妇女。最传统的获取维生素D的方法是每天晒太阳15到30分钟。但你需要注意：长时间晒太阳会增加患皮肤癌和晒伤的风险。大家可以选择添加添加维生素D的早餐麦片、面包等食品。

3.钙

它不仅对骨骼健康至关重要，而且随着女性年龄的增长，也更容易患骨质疏松症（骨密度下降）。钙加维生素D可以帮助大家建立强有力的骨骼健康。虽然大多数膳食钙源是乳制品，但许多绿叶蔬菜也含有这种矿物质。

4.铁

女性尤其容易缺铁，因为每个月至少有一次月经和失血。身体需要用更多的铁来弥补这一损失，这就是为什么我们在日常饮食中摄入足够的铁是如此重要的原因。孕妇尤其容易因为缺铁受到伤害。缺铁会导致贫血，或者红细胞数量减少，出现极度疲劳、呼吸急促、头晕、舌头肿胀等症状。

强化早餐麦片、煮沸的菠菜、芸豆都是铁来源。吃含维生素c食物(如橙汁和柑橘类水果)可以增强铁吸收。但是食用含钙食物(如乳制品)会减少铁的吸收。

5.叶酸

专家们上建议女性备孕前服用产前维生素，以确保叶酸水平。适当的叶酸水平可以帮助预防新生儿神经管缺陷，比如脊柱裂。

如果你没有得到足够的叶酸，这可能并不明显——症状往往很微妙。它们包括:疲劳、口腔溃疡、舌头肿胀。你也可以从深绿色蔬菜如芦笋、花椰菜、甘蓝菜、鹰嘴豆和青豆中摄取叶酸。

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