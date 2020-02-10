这个时候可以听到胎心，好期待！

相信有很多女性在怀孕后都非常期待可以听到宝宝的心跳，而真正听到时应该都十分激动。那么今天我们就来聊一聊关于胎心的事儿。

什么时候可以听到胎心？

按正常情况来说，在怀孕六周左右，胎儿会出现原始心管搏动，这时候通过做B超就可以看到这种活动了。

那么肯定会有人问，我可以听到胎心吗？这个时候通常是听不到的。因为在孕早期的时候胎儿还比较小，胎心音还不是那么容易找。

一般情况来说下，在怀孕10-12周的时候，准妈妈们就可以通过胎心仪来听胎心了。在此之前，大家就可以买个胎心仪放家里了。建议不要买太早，因为在胎儿太小的时候如果你没有听到胎心，反而会让自己紧张。

听胎心是什么感觉？

准妈妈在做产检的时候，医生可能会让你听一下胎心。那是一种像小火车发出类似“嘭嘭嘭”的声音，特别奇妙。

可惜的是，在做B超的时候不允许准爸爸进入，准爸爸这时候无法一起听。有些准妈妈就会用自己的手机录下来，然后发给准爸爸。

当然，也可以自己买个胎心仪放家里，这样就可以在家自己听胎心了。宝宝心跳的声音，怎么听都不会觉得厌烦呢~

胎心率的正常范围

胎心率与什么有关？这是准妈妈们一定要知道的。通常，和你怀孕的周数、胎动，还有情绪都有关系。

在孕早期的时候，胎心率一般都是在120-164次/分钟，到孕晚期的时候通常是110-150次/分钟。还有就是，如果准妈妈的情绪比较紧张的话，可能会使胎心率加快。所以，准妈妈们一定要学会放松心情。除了这些还得注意，如果胎心率每分钟小于110或大于160的话，一定要及时咨询医生。

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