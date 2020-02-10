钟南山才是真偶像，和娃说说为何要多读书！

近期，疫情的阴霾一直笼罩在全国人民的头上。在居家隔离的这些天中，有人恐慌，有人绝望，但是有一个人的名字，却始终能够给大家带来希望——钟南山。

17年前在抗战非典第一线的钟南山院士，今年已是84岁高龄。在就是这样一个垂垂老矣的学者，却能够让大家都信服。他说戴口罩，没人敢不戴口罩；他说要隔离，大家都蹲在家中长蘑菇。原因无他，这位堪称“全民偶像”的任务，身上笼罩着“知识”的光环。

我们为什么要好好读书？相信不少家长都被自己家的孩子问过这样的问题。在病毒肆虐的时刻，或许我们有了新的回答，好好读书，是为了让你有担当，懂得自救，更懂得救人。

钟南山院士不用多说，此次疫情中，他的出现，犹如一颗定心丸。他用自己的专业知识以及亲临武汉挂帅的担当，为我们拨开阴霾，撒下阳光。

而除了钟院士，还有传染病学专家李兰娟院士，以及无数奋战在一线的医护人员，用他们的努力付出，为无数人带来生的希望。他们是专业人士，更是和我们一样的血肉凡人，但因为有知识、因为有担当，他们守在了我们面前。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之，读书的意义就是为了让我们了解并践行这句话。

而回顾本次疫情的起因，一切，要从那个吃野味的人说起……

人类驯养了无数可以吃的动物，为什么还有人钟情于野味？不是因为刺激或快感，而是因为这些人缺少对自然的敬畏之心。而读书，可以教会我们了解自然，尊重自然，敬畏自然。

哪怕只是了解一点基本的生物常识，也该知道，野生动物其实就是移动的病毒库。无数细菌病毒寄生于野生动物，而当遇到这些病毒，原本认为自己立于食物链顶端的人类，其实根本不堪一击。不尊重敬畏自然的后果，终将要由人类自己来承受。

燃烧了几个月的澳洲大火也牵动了不少人的心神，大火至今未灭。而深究背后的原因，还是全球气候变暖所导致的。全球气候变暖——干旱——大火，人类任意掠夺、侵占自然，而自然也用自己的方式来报复人类。

《三体》中有这样一句话：“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”因为傲慢肆意的对待自然，我们终究受到了自然的警告。但如果我们可以多读写书呢？

读《人类简史》，我们知道人类和自然始终是相互作用、相互影响的关系，人类怎么对自然，自然怎么回报；读《人类的大地》，让我们了解，人类有时候是那么渺小，面对自然不堪一击。读书，是为了了解人类精神与意志的伟大，更是认知到个体的渺小。人类只是地球上的一粒尘埃，需要依靠大自然的庇佑，靠自然的馈赠与宽容生活。

此次疫情暴露的不仅是大自然与人类的不和谐关系，更有人性的丑恶。药店和各路代购坐地起价，10只口罩卖出了850元的天价；无良商家贩卖假口罩，骗钱甚至害命……这些正发生在身边的案例，让我们见识到人性之丑恶。

读书，为了明理，明理为了更好地做人做事。不谋不幸之灾，不敛不义之财”的道理，先哲早已教会我们。在灾难面前，也得守住生而为人的底线。

一场灾难，可以暴露无数的问题。我们能做的就是，发现问题，解决问题。疫情期间，无法带着孩子出门肆意玩耍，不妨陪着他多读读几本书，学一点做人的基本道理，学一点可以自救的学问都是极好的。

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