《囧妈》哪里囧？这分明是真实写照啊！

春节档向来是各路电影必争之时，去年正月初一电影票房14亿多就足以解释其原因。然而，一场突如其来的疫情，让很多电影人始料不及。7部春节档影片撤档，但是有一部电影却另辟蹊径，选择了在网络上免费播映，它就是《囧妈》。

说实话，在点开之前并没有抱太大期望，只不过疫情当前，现实沉重，需要找一点能让自己透个气的消遣而已。但是点开《囧妈》后，不得不说一句，太真实了！

电影的主人公是由徐峥饰演的徐伊万，人到中年，事业和家庭都遭遇危机，就在和妻子协议离婚的时候，阴差阳错却发现了自己的母亲要去俄罗斯。

原来，母亲相信了一个公众号的文章，和一帮朋友共交数十万元，要去俄罗斯红星大剧院演出。由于担心母亲和她的朋友们受骗，徐伊万登上了去俄罗斯的火车，和母亲在车厢里共同度过6天6夜。

起初，徐伊万和母亲之间表现出了明显的代际差异。片中的母亲是一位典型的“中国式妈妈”，她对徐伊万关怀备至却又控制欲极强，总是试图用自己的经验来掌控孩子的生活。

例如一直絮絮叨叨催生；徐伊万打电话时，给他嘴里塞各种吃的，一直到塞不下为止；徐伊万手机进了水，母亲一把夺过手机放进大米里，并让徐伊万几天后再开机，坚信这样就能修好；带来的红烧肉，徐伊万已经吃了一盒只剩一块时，却被母亲收走，并告诫“吃多了脂肪肝”，徐伊万一脸不可置信反问道“你给我吃了一盒了，现在告诉我脂肪肝？就差这一块吗？”；因为不想吃小番茄，徐伊万悄悄把小番茄都扔了……诸如此类的细节，生动地刻画出了一位想要强行干预和控制孩子生活的母亲形象。

愤怒的徐伊万最后终于和母亲爆发了争吵。

相信不少人都能在徐伊万母亲的身上看到自己妈妈的影子，即便徐伊万已经长大成人，甚至已经是个中年人了，母亲仍旧将他当做孩子。无论是灌鸭式养生，还是直白催生，在母亲的眼里，徐伊万是一个需要自己“指导建议”去做什么的人。

而在这种教育下成长起来的徐伊万，是个什么样子的人呢？我们悲哀地发现，虽然他很抗拒母亲的控制，但在不知不觉中，他也成为了母亲的“翻版”，也以同样的方式在对待自己的妻子。

影片开头，妻子张璐就说过：“这么多年来，你为什么要锲而不舍地改造我呢？你难道还没有意识到我不是你想的那个人吗？”

这一点在影片中也有所体现，徐伊万对妻子说：“你最喜欢的猫我给你洗干净了”，而妻子无奈地回应道“我从来都没说喜欢猫，你只不过是想把我变成你喜欢的样子。”

一直到影片后面，母子俩在荒野断木上，终于尝试着真诚地沟通了一次，他们之间的关系才有所缓和。紧接着，当母子俩面对“熊爪危机”时，母亲毅然挡在徐伊万前面，大声说“别吃我儿子，吃我！”

徐伊万被母亲的母爱光辉所打动，渐渐理解了母亲。而母亲也终于学会了接纳儿子的不完美，给予他自己的空间，尊重他作为一个独立的个体存在，不再试图去控制他的生活。

这样的结局当然是圆满的，而在现实中，我们却很难有这样戏剧化的冲突，也因此很难有这种彻悟的时刻。其实追根究底，徐伊万和母亲间的矛盾核心还是在于，母亲缺乏对于孩子个体的尊重。

徐伊万母亲式的家长在我们的生活中随处可见，他们始终不放心孩子，一切都想为孩子安排好，将孩子当做自己的附属品，只希望孩子像个任自己摆布的提线木偶，摆出预定好的动作。他们从来没有停下来问一问孩子，是否想要这样，是否希望这样，是否真正快乐。

也正是这样，打着“我是为你好”的幌子，试图掌控孩子生活，才催生了那么多反叛的孩子，造成了无数家庭悲剧。更为可怕的是，在这种环境中长大的“徐伊万”们，也会用这样的思维去对待自己身边的人，去控制、干涉自己爱人、孩子的生活，试图将他们变成自己想要的模样，难以和别人建立起真正友好平等的关系，更难收获属于他们的真正的幸福。

最后送大家一首纪伯伦的诗，希望每个孩子都能在平等和尊重中健康成长。

“你的孩子，其实不是你的孩子，

他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。

他们通过你来到这世界，

却非因你而来，

他们在你身边，却并不属于你。

你可以给予他们的是你的爱，

却不是你的想法，

因为他们自己有自己的思想。”

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