小家伙喝酸奶好处多，这么饮用最有益

宝宝常喝酸奶好处多多，具体是哪些你知道吗？此外，生活中好多家长很可能将酸奶错买成酸奶饮料，或是宝宝饮用酸奶的方法不正确。想要充分发挥酸奶的益处，促进宝宝健康发育，请接着往下看。

孩子喝酸奶好处多

那么，让我们先一起来看看酸奶具体有什么益处吧。

1.营养价值高

酸奶中含有丰富的营养元素，包括孩子成长中所必须的蛋白质、钙质以及能量等。通常而言，150ml的酸奶可以供给宝宝（1—3岁）一天所需的1/3的能量、钙质，和1/10的蛋白质。而且酸奶还有一个优点就是，特别容易被人体消化吸收，很适合给消化系统还在发育中的婴幼儿饮用。

2.促进大脑发育

宝宝出生后，他的后脑的发育是需要半乳糖（构成脑、神经系统中脑苷脂类的成分）参与，而酸奶中含有丰富的半乳糖。宝宝两岁以前（脑发育胡关键时期），家长一定要保证能量和半乳糖的供给，如此孩子的生长发育才能得到良好的保障。

3.预防腹泻

腹泻是宝宝在婴幼儿时期最常见的问题之一，让很多家长很是头疼。酸奶呢，含有丰富的乳酸菌，且酸度适宜。宝宝常喝可以抑制有害菌的产生，提高的免疫力。减少预防腹泻或缩短腹泻的持续时间，减少急性腹泻的发病率。

4.降低患蛀牙的风险

日本有研究发现，宝宝常喝酸奶可以降低患蛀牙的风险大家是不是没想到？根据研究显示，每周喝至少4次酸奶的3岁孩子，和每周喝酸奶不到1次的孩子相比，其患有蛀牙的概率降低了22%。

虽然酸奶为什么可以预防蛀牙的原因还不明确，但是，这种说法是通过科学验证的。

孩子喝酸奶注意事项

酸奶选对了，喝对了，宝宝才能获得以上好处哦~

1.别买错啦~

现在，市面上除了酸奶，酸奶饮料也不少。大家要知道，这2者可不是一回事。

那怎样才能分辨酸奶和酸奶饮料呢？前者是由优质的牛奶经过乳酸菌发酵而成，本质上那还属于牛奶；而后者只是一种饮料，不属于牛奶的范畴。它们的营养价值相差甚远。按照相关规定，100g的酸奶其蛋白质含量≥2.9g，而酸奶饮料所含的蛋白质一般只有1g左右，大家可以据此来购买酸奶。

2.注意喝酸奶的时间

喝奶的最佳时间应该是早晚上，推荐早上喝一杯牛奶，晚上喝一杯酸奶。尽量不要在餐后喝，尤其是肥胖人群，因为酸奶中也含有一定的热量，餐后喝也就等于另外又增加了热量，可造成体重上升。

健康人群一天大约喝酸奶为250—500ml为宜，孩子(1-3岁)每天喝150ml酸奶为宜，最好餐后半个小时。

3.加温后饮用

有人说酸奶经过加热后，它的营养价值会大打折扣。其实，酸奶可以温热后引用，不仅不会破坏其含有的乳酸菌，反而还会增加乳酸菌的活性。所以喝酸奶可以进行加温处理，正确做法是连包装放入45摄氏度左右的温水中缓慢加温，轻轻晃动待手摸包装着温热就可以了。

4.不要随意搭配

尤其是那些高油脂的加工食物，比如香肠、腊肠等。因为这些食物中会还有亚硝酸，会和酸奶中的胺形成一种叫亚硝胺的致癌物。此外，也不能和氯霉素、红霉素等药物一起服用，以免影响营养价值和药效。

要想充分的发挥酸奶的营养价值，最好和淀粉类食物进行搭配，比如米饭、馒头、包子、面包等。

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