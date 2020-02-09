新生宝宝离奇失踪，几名至亲死于非命

据英国《每日邮报》报道，近日，美国佛罗里达州发生一起离奇的案件。一名刚出生一个星期的男宝宝突然失踪，然而就在失踪当天，男宝宝的妈妈、外婆以及曾外婆一同被害，他的爸爸也自杀身亡了。目前美国FBI已经介入此案，正在展开调查。

三名女性至亲遭抢杀，爸爸自杀身亡

据了解，这起离奇的案件发生在迈阿密市一处住宅里。1月28日，新生男宝的妈妈、外婆和曾外婆遭人枪杀死在家中。男宝则被亲生爸爸艾内斯托·卡巴罗列抱走了。

一位亲戚上门发现了倒在血泊中的三具女尸，吓得连忙报警。警方调查后认定，艾内斯托杀死三名亲人后逃走了，于是开始根据线索追捕。第二天，有人在一片树林中看到了艾内斯托。警方赶到现场后发现，艾内斯托在一辆白色箱式货车内已经自杀身亡。

婴儿神秘失踪，FBI介入展开调查

警方在案发现场的树林里没有找到孩子，搜救队派出猎犬对附近区域展开搜索，也没有找到孩子。2月3日，联邦调查局发言人迈克尔·勒沃克对媒体表示，FBI已经介入此案，正在帮助警方搜寻失踪婴儿。

据悉，男婴的爸爸艾内斯托是一个麻烦不断的人，和妻子的关系并不好。一位亲戚甚至用“非常疯狂”、“非常病态”来形容艾内斯托。这位亲戚猜测，三位女性亲人有可能是为了保护孩子，而被艾内斯托枪杀的。

据了解，失踪的新生男婴还有一个9岁姐姐，她在这起凶杀案中平安无恙。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)