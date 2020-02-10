男子一怒之下杀死妻子，还提着其头颅上街

据外媒报道，近日，印度北方邦发生一起骇人听闻的谋杀案。一名男子与妻子吵架后，竟一怒之下将其头颅砍下，并用手提着走在大马路上。行人看到后纷纷尖叫躲避，而这名男子一点也不在意，还一边唱歌一边和人挥手致意。

妻子从娘家返回，与夫争吵后被砍下头颅

据了解，这名男子名叫拉哇，现年30岁。他原本和妻子育有一女，但令人惋惜的是，女儿出生没过多久就生病离世了。妻子因无法承受丧女之痛，便搬回娘家居住散心，直至最近才返回夫家。

夫妻俩小别多日并没有再续温情，反而发生了激烈争吵。回家后第四天，夫妻俩吵架后情绪非常激动，拉哇冲动之下竟持刀将妻子的头颅砍下。

随后，拉哇还提着妻子的头颅上街，来到人员密集的市场。一路上，很多路人看到拉哇后都被惊呆了。更让人惊讶的是，拉哇不仅毫无悔意，还向行人唱歌、挥手致意。

警方逮捕杀人男子，岳父愤怒控诉

警方接到群众报警后马上赶往现场抓捕拉哇。根据当地法律规定，拉哇将被控犯有谋杀罪。拉哇的岳父控诉称，女儿结婚两年多以来，女婿及其家人一直因嫁妆问题对女儿心怀不满。没想到女儿竟因此丧命，当初真的不该让女儿嫁给拉哇。

据了解，很多印度妇女结婚后会遭到丈夫的家暴和强暴。日前，印度一名妇女被丈夫点火焚烧，浑身95%被灼伤。她自己走了一公里路报警方才脱险。

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