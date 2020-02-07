有这些不适说明你怀孕了，恭喜啦~

有时候你很难理解身体发出的信号，但是如果你怀疑自己可能怀孕了会很想证实这一点。如果你发现了早期妊娠症状中的任何一个，可以去医院进行专业检查。

怀孕的早期症状

1.月经不调

月经推迟也许是怀孕的最早和最可靠的指标，然而，仍然有可能有一些轻微的出血或一个短暂的周期，甚至在怀孕期间。

2.尿频

如果小便比平时更频繁，尤其是在晚上，这可能是怀孕的征兆。

3.乳房肿胀

乳房可能会感觉更柔软，变得更大，和月经前的日子没有什么不同。你可能还会有刺痛感，乳头变暗，还有更多可见的静脉。

4.晨吐

这是典型的怀孕症状之一，但不要被名字所迷惑，以为每天任何时候都会出现晨吐。当你怀孕的时候，这些症状会在怀孕初期出现，大约在你最后一次月经后的六周。如果你发现自己不停地呕吐，并且努力控制自己的体重，那么你可能患有妊娠剧吐症，需要治疗。

5.对食物渴望和口味改变

早孕的迹象还包括口味和食物渴望的变化。你可能会发现味觉和嗅觉变得更加敏锐，也许会觉得嘴里有一种金属的味道，或者会开始渴望新的食物。另一方面，你曾经喜欢的食物和饮料，比如咖啡或茶，可能会让你反感。

6.疲劳

怀孕的时候感到疲倦是很正常的，尤其是在怀孕的前12周。这是由于体内荷尔蒙的变化，这不仅会让你感到疲惫，还会导致情绪波动。

孕期的其他常见症状

1.阴道分泌物

乳白色，麝香味的分泌物是身体清洁宫颈产生，但在怀孕期间会显著增加。

2.抽筋

当受精卵在子宫壁安家时，早期会发生着床痉挛。后来，有抽筋的感觉可能是由于圆韧带疼痛或收缩造成的。

3.头痛

荷尔蒙的变化、疲劳和紧张都可能导致头痛，但它们也可能是高血压的征兆。

4.体重增加

怀孕期间体重增加是很自然的。怀胎十月平均增重是17.39±7.22kg。

5.背部疼痛

背部疼痛可能是由荷尔蒙变化、体重增加和体态变化引起的。

6.胃灼热

荷尔蒙的变化会使肌肉放松，这些肌肉可以将消化酸从食道排出。

7.便秘，腹胀

妊娠激素会使肠道内的肌肉变弱，导致消化迟缓。

8.皮肤瘙痒

在怀孕期间，腹部、乳房、手和脚都会感觉发痒。

9.呼吸短促

怀孕荷尔蒙会改变呼吸的频率和深度，宝宝压迫肺部，加上额外的体重增加，也会导致那种上气不接下气的感觉。

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