乳房胀痛发红，可能是感染了

乳房感染，也被称为乳腺炎，是发生在乳房组织内的感染。乳房感染在母乳喂养的妇女中最常见，当婴儿口腔中的细菌进入并感染乳房时，这也被称为哺乳期乳腺炎。

感染通常影响乳房的脂肪组织，导致肿胀、肿块和疼痛。虽然大多数感染是由于母乳喂养或乳管阻塞，但乳腺感染中只有一小部分与罕见的乳腺癌有关。

什么导致乳房感染?

大多数乳房感染的原因是金黄葡萄球菌，这种细菌通常被称为葡萄球菌感染。其次是无乳链球菌。对于母乳喂养的母亲来说，乳管堵塞会导致乳汁倒流，引发感染。

乳头破裂也会增加乳房感染的风险，来自婴儿口腔的细菌可以进入并引起感染。通常导致感染的细菌也会出现在皮肤上，即使没有发生感染。如果细菌进入乳腺组织，它们会迅速繁殖并引起疼痛症状。

即使患了乳腺炎，也可以继续母乳喂养，因为这种细菌对宝宝无害。这种情况通常发生在母乳喂养的前几周，但之后也可能发生。非哺乳期乳腺炎发生在免疫系统减弱的妇女，包括接受放射治疗的乳房肿瘤和患有糖尿病的妇女。一些类似感染的症状是炎症性乳腺癌的征兆，但这种情况非常罕见。

乳房感染的症状是什么?

乳房感染的症状可能会突然出现，包括:

* 乳房异常肿胀，导致一个乳房变得比另一个大；

* 乳房胀痛；

* 哺乳时疼痛或灼烧；

* 乳房有个疼痛的肿块；

* 瘙痒；

* 发冷；

* 乳头溢液，甚至有脓液；

* 皮肤发红；

* 腋窝或颈部淋巴结肿大；

* 发烧超过38.3°C；

* 感觉不舒服或精疲力竭。

在注意到乳房的任何变化之前，可能会经历类似流感的症状。如果有这些症状的任何组合，请及时就医。

炎性乳腺癌

乳房感染的症状也可能与炎症性乳腺癌有关，这是一种罕见但严重的疾病。当乳腺导管中的异常细胞迅速分裂繁殖时，这种癌症就开始了。这些异常的细胞阻塞了乳腺皮肤中的淋巴管(淋巴系统的一部分，帮助清除体内的废物和毒素)，导致皮肤红肿，摸起来又热又痛。

炎症性乳腺癌的症状可能包括:

* 乳房的厚度或可见的增大；

* 乳房受感染后异常温暖；

* 乳房变色，看起来像瘀伤一样；

* 皮肤发皱，类似于橘皮；

* 腋下或锁骨附近淋巴结肿大。

与其他形式的乳腺癌不同，患有炎症性乳腺癌的女性不会在乳房中形成肿块。这种情况常与乳房感染混淆。

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