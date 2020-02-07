补锌过量危害大，宝妈请注意！

锌是人体100多种化学反应的基本矿物质。它是生长、DNA合成和正常味觉所必需的微量元素，还支持伤口愈合、免疫功能和生殖健康。富含锌的食物包括红肉、家禽、海鲜、全谷物和强化谷物。但过犹不及，如果补锌过量危害不小。

青春期及成年男性为15毫克/天，女性为12毫克/天，婴儿为(0～1岁)5毫克/天，儿童(1～10岁) 10毫克/天。锌中毒的发生原因常是因为膳食或膳食补充剂内含锌过多。

1.恶心和呕吐

恶心和呕吐是锌中毒的常见副作用。虽然呕吐可以帮助身体排出有毒的锌，但它可能不足以防止进一步的并发症。如果摄入了过量的锌，立即寻求医疗帮助。

2.胃疼和腹泻

通常情况下，胃痛和腹泻伴随着恶心和呕吐。此外，已知浓度大于20%的氯化锌会对胃肠道造成广泛的腐蚀性损害。氯化锌不用于膳食补充剂，但中毒可能发生意外摄入家庭产品。胶粘剂、密封剂、焊剂、清洗剂和木饰制品都含有氯化锌。

3.流感样症状

如发烧、发冷、咳嗽、头痛和疲劳。这些症状出现在许多情况下，包括其他矿物质毒性，因此诊断锌中毒是很困难的。医生可能需要详细的医疗和饮食史，以及血液测试，来鉴定是何种矿物质中毒。

4.“好”的高密度脂蛋白胆固醇较低

一项关于锌和胆固醇水平的研究表明，每天补充超过50毫克的锌可能会降低“好”高密度脂蛋白水平，对“坏”低密度脂蛋白胆固醇没有任何影响，这可能会增加患心脏病的风险。

5影响味觉

锌对味觉很重要，事实上，锌缺乏会导致一种被称为“味觉减退”的味觉功能障碍。有趣的是，锌含量超过推荐水平也可能导致味觉改变，包括口腔中有一种不好的或金属的味道。通常，这种症状在食用锌含片(止咳药水)或用于治疗普通感冒的液体补品时会出现。

6.铜缺乏

超过常规UL的锌剂量会干扰身体吸收铜的能力。随着时间的推移，这会导致铜缺乏。和锌一样，铜是一种必需矿物质。它有助于铁的吸收和代谢，使它成为红细胞形成的必要条件。它也在白细胞的形成中起作用。

7.频繁感染

虽然锌在免疫系统功能中扮演着重要的角色，但过多的锌会抑制免疫反应。这通常是贫血和中性粒细胞减少症的副作用，主要是锌引起的血液疾病。

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