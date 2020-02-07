华农：穿山甲为潜在中间宿主！你还敢吃野味吗？

今日凌晨1时许，华南农业大学宣布一重大发现，穿山甲为新型冠状病毒潜在中间宿主。大家快一起来关注。

讲真，这次灾难实则人祸，由滥吃野味引起。这次新型冠状病毒的自然寄主基本锁定在蝙蝠身上。至于中间宿主一直未能确定，既果子狸、蛇等野生动物之后，现在穿山甲又被揪出来。

实际上，进食所有野生动物都不安全。味道，据说并不好，一般人根本吃不惯，毕竟没有味觉基础。从营养价值上看，并未高于养殖动物，甚至更低。更况且它们体内携带胡寄生虫都可能感染人类，引发疾病，甚至危及生命。

就说这穿山甲吧，其肉及甲片并无滋补和药用价值。不仅如此，它们身上携带多种体内寄生虫，包括弓形虫、肺吸虫、绦虫、旋毛虫等，可损伤肠胃并发症并引发心肌炎、肺炎、肝炎等并发症；蜱虫可传播回归热、Q热和出血热等。

但有些人就是肆意妄为，其中部分人吃穿山甲的原因居然是“穿山甲会打洞，所以能通乳”，这也实在太牵强了！

虽说我国一直有着吃啥补啥的饮食认知，比如吃猪脑补脑子，吃腰花补肾，但吃穿山甲通乳，也不知道是谁一拍脑袋想出来的。穿山甲都被做成菜了，你还指望它打通乳腺，它哪来的这种神通？穿山甲冤不冤？

总之，吃穿山甲通乳就是个谬论，根本没有科学研究证明，穿山甲身上的哪样物质能帮助妈妈们产奶。它的甲片，也不过是和人类手指甲成分相同的蛋白质。与其花大价钱吃，不如啃指甲来的经济划算呢？

因为这荒谬的联系，再加上许多人一直以为野味营养丰富，价格昂贵吃起来有面子，所以穿山甲一直遭受猎捕，生存境况不容乐观，每年十万只穿山甲死于人类之手。而我们人类也吃到苦果。这个教训不可谓不惨烈。因为疫情，那么多人健康受损，经济损失，华人在外国被歧视……甚至失去生命！

ps：母乳不足怎么办？

1.摆正心态

宝宝刚出生没多久，母乳可能不会很充沛。这是正常情况，很多妈妈都有这种情况，大家不要太焦虑。

2.加强宝宝吮吸

据研究以及临床发现，宝宝多吮吸，可刺激妈妈耐下吹易分泌催乳激素，促进乳汁分泌。所以，日常要勤让宝宝吮吸。

3.补充营养

比如牛奶、鸡蛋、蔬菜、水果等。当然汤水少不了，比如猪蹄黄豆汤，豆腐鲫鱼汤，鸡蛋汤等，可以促进乳汁分泌。日常，妈妈也应适当多喝点温开水。

4.保持良好情绪

据研究以及临床发现，哺乳期妈妈情绪不佳，乳汁分泌护急剧减少。所以妈妈应注意及时调节负面情绪，保持好心情。

再说一句，若是奶水真的不够，也可以给宝宝选择一款配方奶粉，也可以满足宝宝生长发育的营养所需。

所以，大家完全没有必要冒着感染传染病的巨大风险去吃野味。再说，野生动物不是我们的朋友吗？！

最后，再次呼吁大家管住嘴，不要吃野味！同时希望国家全面立法严禁吃“野味”，违者严惩！

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