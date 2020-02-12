亲爸多次给娃喂酒，遭曝光后极力“洗地”

据英国《每日邮报》报道，近日，新西兰一名小宝宝被父母喂了一种含有伏特加的饮料，而这种饮料的酒精含量是4.8%。这段视频在社交媒体上曝光后，遭到网友们的猛烈炮轰。

亲生父母给娃喝酒精饮料，引起网友公愤

从视频中可以看到，这名小宝宝躺在床上，一名女子正在给他喂酒。而孩子的爸爸就坐在一旁的沙发上，并没有阻止。小宝宝并不清楚自己喝的是什么，还心满意足地咂咂嘴，仿佛是在品尝刚喝到的奶水。这段视频在网上曝光后，引起网友们的公愤。在庞大的舆论压力下，这段视频已经被删掉了。

但视频中的男子仍在社交媒体上为自己的行为做出辩护，甚至和那些关心孩子的网友们打起了骂战。他辩解称“因为在脸书上发布了这段视频，我遭到了人身威胁”，想要以此博取同情。他还说：“我只是和孩子开了个玩笑，如果我真的给孩子喝酒，我就是个笨蛋。孩子是我的心肝宝贝。”

网友拿出证据反驳辩解，警方无法认定违法事实

对于该男子的辩解，网友们很快找出他以前给孩子喂酒的照片予以驳斥。据了解，这名男子曾带着孩子去酒吧，并把啤酒瓶放到孩子嘴边，让其他人给自己拍照。事后，他还将照片发到社交媒体上并写道：“这是孩子的第一个圣诞夜和第一杯啤酒。”

新西兰卫生局副局长哈里特·卡尔得知此事后感到非常震惊，他这样说道：“酒精已经被证实会危害婴儿的身体健康，尤其会影响大脑发育。不管是给婴儿喝酒，还是含酒精饮料酒是都不合理。”

新西兰警方则表示，仅视频的内容无法认定是否存在违法事实。如果情况属实，那真的太可怕了。

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