新生宝宝死在洗衣机中，亲妈或被控谋杀

据《每日邮报》报道，近日，俄罗斯一名新生宝宝被人发现死在洗衣机中。目前，警方已经介入，正在对涉嫌谋杀罪的孩子妈妈展开调查。

新生宝宝在洗衣机中死亡，妈妈坚称生下死胎

据了解，孩子的妈妈名叫娜得日达·扎维亚洛娃，现年31岁，是一名美发师。案发前一天晚上，扎维亚洛娃突然早产，生下一名婴儿。次日早上，丈夫发现扎维亚洛娃全身都是血，急忙叫来救护车将妻子送医。

当地警方调查后发现，新生宝宝被丢在洗衣机中且已经死亡。但扎维亚洛娃在接受警方询问时坚称，孩子生下来就是死胎。目前警方正在进行调查，以查清孩子的死因。

妈妈或被判5年监禁，朋友不相信其会杀害孩子

如果警方认为扎维亚洛娃有责任，她将被控犯有谋杀罪。根据俄罗斯的刑法，扎维亚洛娃有可能被判5年有期徒刑。

扎维亚洛娃是当地著名美发师，在朋友眼中是一名有爱心，很勤劳的妈妈。朋友们都不敢相信，扎维亚洛娃会做出杀死自己孩子的事情来。

据了解，扎维亚洛娃以前离过婚。她和前夫有一个儿子，和现任丈夫有2个女儿，这名死掉的婴儿是她的第四个孩子。目前，扎维亚洛娃仍在医院住院治疗，暂时无法接受警方的进一步调查。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)