洗手太勤皮肤干燥怎么办？给您支招

在大多数情况下，手部干燥是由环境条件引起的。 例如，天气会导致手部干燥。 经常洗手，接触化学品和某些医疗条件也会使手上的皮肤干燥。下面大家一起来看手部干燥怎么办。

手部干燥的原因

在寒冷的月份，皮肤变得干燥是很常见的。气候变化，特别是寒冷的天气，空气中没有大量水分，会导致手部干燥。

工作场所条件也会导致手干。有工作需要大量洗手的人，如护士，医生或教师，可能会出现手干。工厂工人或理发师可能经常接触化学品或其他刺激性刺激物。这些也会导致手部干燥。

最近因为疫情的关系，咱们洗手洗的勤，如果没注意呵护手部也容易变得干燥。

手部干燥怎么办？

1.保湿

每天多次使用优质保湿霜或乳液。乳液和乳霜有助于恢复水分，并将其密封回皮肤。

2.戴上手套

如果你的手经常浸入水中，例如在洗碗时，请考虑戴上一副手套。手套有助于防止水分剥离皮肤的天然油脂。

3.减轻压力

这可能听起来很疯狂，但压力和湿疹之间可能存在很小的关联。因此，如果你发现手因湿疹引起的皮肤干燥，请花一些时间进行自我护理以减轻压力。

4.考虑用药

如果有严重的湿疹问题，可能需要药物让皮肤有机会愈合。医生可能会开出可以涂抹在皮肤上的类固醇，甚至可以用口服的抗生素。

5.向医生咨询紫外线光疗法

在一些严重的牛皮癣病例中，紫外线（UV）治疗也可以帮助皮肤自愈。但是，在尝试任何类型的紫外线治疗之前，您应该先咨询医生。

6.过夜治疗

手部干燥最好的补救措施之一是晚上用化妆水或石油基润肤霜（如凡士林）涂抹它们。之后，用一双柔软的手套或袜子盖住双手，有助于保湿霜更充分地吸收到皮肤中。

7.处方药

对于非常干燥和鳞屑的皮肤，医生可能会推荐含有乳酸或尿素的特殊乳液。这些成分有助于摆脱干燥和鳞状皮肤。

8.涂抹氢化可的松霜

在某些情况下，皮肤干燥可能会恶化为皮炎，皮肤发炎和发红。在这些情况下，含有氢化可的松的洗剂可能是最有帮助的。氢化可的松可以帮助舒缓受刺激的皮肤。

9.使用湿敷料

已经干燥的皮肤需要在完全愈合之前进行治疗。当皮肤愈合时，医生可能会推荐湿敷料。

10.使用加湿器

在确保充足的饮水量的同时，在家里安置一台加湿器也很有必要，特别是家里有孩子的。

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