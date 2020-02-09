让娃远离新型冠状病毒，这些常识爸妈一定要知晓

新型肺炎来势凶猛，每天都有新的确诊病例出现。广西省河池市在大年初一通报称，当地有一名2岁宝宝感染了新型冠状病毒。听闻此消息，各位爸妈十分担心，今天育姐就来说一说如何让儿童远离新型冠状病毒，大家赶紧来学习一下吧。

1. 怎么给孩子选择合适的口罩？

一般而言，不满周岁的孩子不适合戴口罩。一岁以上孩子出门时则应戴上口罩，大家要注意检查孩子戴上口罩后是否呼吸顺畅。

N95口罩的防护力最好，但透气度较差，不建议给孩子使用。海绵口罩和棉布口罩防护力不足，同样不建议给孩子使用。育姐建议大家给孩子使用儿童防飞沫口罩。请注意，口罩要定期更换，如果口罩遭到污染，应及时更换。

2. 如何给孩子洗手？

通常来说，用香皂和流动的水洗手15秒以上，可以清除手上90%的细菌，洗手30秒，可将99.9%的细菌清洗干净。因此，大家在任何时候都要用流水和香皂给孩子洗手。给孩子洗手要遵循“7步法”：

（1）双手掌心相对，手指并拢互相揉搓；

（2）一只手的掌心与另一只手的手背相贴，十指交错互相揉搓，随后双手交替；

（3）双手掌心相对十指交叉，互相揉搓；

（4）双手互握清洗指背，洗完一只手换另一只手；

（5）将拇指通过虎口插入另一只手掌心转动揉搓，随后左右手手交替；

（6） 手指并拢，放在另一只手掌心搓洗，然后左右手互换；

（7）握住另一只手的手腕转动清洗，双手交替进行。

3.免洗手液洗手用什么样的好？

大家在挑选儿童免洗手液时，应选择酒精含量大于60%的产品，选择70-80%效果更佳。请大家记住，只要条件允许，应尽快用水和香皂给孩子洗手。

4.孩子出门怎么做好防护？

特殊时期，孩子还是少出门为妙。如果孩子必须要外出，大家最好自驾出行，尽可能不坐地铁、公交等。如果距离较近，可选择步行。外出时，一定要戴上口罩，并保证及时更换。

5.孩子的日常饮食要注意什么？

食物特别是蛋类和禽类食物，一定要煮熟后再让孩子使用。烹饪时，生熟食品要使用不同的切菜板和刀具进行处理，盛放容器也应分开使用。

因为新型冠状病毒可以通过飞沫传播，所以大家千万不能用嘴把食物吹凉后给宝宝食用，也不能把食物嚼碎后喂给孩子吃。

6.孩子的物品怎么消毒？

专家李兰娟院士表示，新型冠状病毒在56℃的环境中待半小时就会死亡。另外，含氯的消毒剂、乙醚、过氧乙酸、75%的酒精都可以有效杀死病毒。

这里推荐大家使用75% 的医用酒精和含氯的消毒水（也就是84消毒液）清洗家具和地板。大家在打扫卫生时，不要让孩子接触到这些消毒产品。消毒完毕后要静置一段时间，等刺激性气味散发掉后再让孩子触摸。

7.孩子发烧咳嗽该怎么做？

孩子发烧咳嗽，大家不要惊慌失措，首先要观察孩子的情况符不符合以下两点：

一是发病前两个星期有没有去过武汉或者接触过来自武汉有呼吸道症状的病人；

二是发烧的同时出现肺炎的影像学特征，并且在发病早期血液里白细胞计数下降或淋巴细胞计数下降。

如果孩子的病情不符合以上两点，大家就可以放下心来，按照普通的呼吸道感染进行治疗。

8.带孩子去医院怎么做好防护？

育姐提醒大家，在特殊时期，孩子能不去医院，最好不要去医院。如果孩子病情较重需要去医院就诊，只要没有高危接触史，可以去综合性医院和儿童医院。儿童在医院里触摸了公共设施，大家要及时给他洗手，并且不要让他摸嘴、鼻子和眼睛。

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