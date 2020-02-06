拿失控的孩子怎么办？机智的父母这么做！

许多父母反映虽然自家孩子有时会失控，但通常很短暂。然而，对于一些父母来说，孩子失控子已经成为了常态。他们的孩子拒不听话，违反规则，对后果毫不在意。这里提醒大家，保持权威对孩子的成长很重要，对你自己的情感健康也很重要。

制定规则是关键

信不信由你，孩子们喜欢规则和限制。当孩子们相信他们的父母是能够制定和执行规则的好领导时，他们会感到安全。当孩子们不相信父母能维持秩序时，他们会经历很多痛苦，这种痛苦会导致更多的行为问题。

让孩子听话的方法

1.建立家庭规则

通过创建一个清晰的书面规则列表来减少混乱。一旦规则被写下来并作为一个家庭讨论，就可以更容易地执行。

2.分配家务

无论你的孩子是4岁还是14岁，分配与正常年龄相适应的家务都很重要。让孩子习惯于做家务，这样他们就可以练习成为家庭中负责任的成员。关注你的孩子能做什么，而不是他们不能做什么。所以不要说“在你打扫完房间之前不要看电视”，而是说，“你一打扫完房间就可以看电视。”提供积极的选择，让孩子有一点自控力。

3.给予有效的指示

你指路的方式很重要，要坚定和直接，一次只给一个指示。说话前要用平静的声音，确保你得到了孩子的注意力。

4.为不当行为提供后果

明确违规后果，与后果保持一致是很重要的。当孩子知道每一个违反规则都会导致直接后果时，他们就不太可能行为不端。仔细考虑这些后果中哪一个对每个孩子最可能有效：

☛ 禁闭：禁闭最适合8岁以下的儿童。如果孩子拒绝去禁闭，不要强迫他，可以剥夺特权。

☛ 取消特权：从孩子那里拿走电子产品、一个最喜欢的玩具或取消一项活动。只需确保不会占用这些特权太久。如果剥夺了太多的特权，或者一次取消这些特权几天或几周，孩子可能会放弃或表现得更糟。

☛ 逻辑后果：给孩子一个机会，让他对自己的行为负责。如果他在墙上乱涂乱画，让他把它洗掉。如果他弄坏了什么，就让他付钱去修理。

如果孩子的行为在好转之前变得更糟，不要泄气。一旦他看到你认真对待后果，他的行为很可能会平静下来。

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