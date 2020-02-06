孩子分离焦虑不可怕，你要学会直面

当孩子达到学龄前和学龄时，他们不太可能产生分离焦虑。当然，总有一些时候他们只想和你在一起。如果学龄前儿童或学龄前儿童似乎特别、经常对与你分开感到不安，那么他有可能患有分离焦虑症。大约4%的学龄前儿童和学龄儿童患有这种疾病。

分离焦虑症是指？

儿童的分离焦虑是指儿童害怕与父母或照顾者分开，这在婴儿和幼儿中是常见的和正常的。一些学龄前儿童和学龄儿童患上了一种更为严重的疾病，称为分离焦虑症或SAD。SAD通常表示情绪和心理健康问题。大约三分之一患有SAD的儿童成年后将被诊断为精神疾病。

分离焦虑障碍症状

当孩子与父母或照顾者分开时，就会出现悲伤的症状。害怕分离也会导致焦虑相关的行为。一些最常见的行为包括:

* 执着于依赖父母或照料者，

* 哭闹严重，

* 身体不适，如头痛或呕吐，

* 暴力，爱发脾气，

* 拒绝上学，

* 学习成绩不良，

* 不能和其他孩子以健康的方式交流，

* 拒绝一个人睡，

* 噩梦。

分离焦虑障碍的危险因素

分离焦虑障碍更容易发生在以下群体：

△ 焦虑或抑郁的家族病史，

△ 性格害羞、胆小，

△ 低社会经济地位，

△过分保护的父母，

△和父母缺乏适当的互动。

和同龄孩子相处的问题

分离焦虑也可以发生在压力重重的生活事件之后，例如:

△ 搬到新家，

△ 换学校，

△ 离婚，

△ 一个亲密家庭成员的死亡。

帮助孩子消除分离焦虑？

1.新环境

如果你把孩子留在一个新的地方，比如学前班、朋友家等，在分离前花时间陪孩子。如果孩子被留在一个安全的、熟悉的地方，和他信任的熟人相处，他就不会那么痛苦了。

让孩子从家里带一些他喜欢的东西，像玩具熊、枕头或毯子。这些物品会帮助孩子感到更安全，你可以随着他在新地方感觉更安顿而逐渐地淘汰它们。

告诉学前班或学校有关他分居焦虑的事情，让他们知道你正在做什么来帮助孩子。这样，孩子周围的其他人就能给予他一贯的支持。温柔地鼓励孩子通过练习与你分开，给他分离和团聚的积极经验很重要，避免和孩子分开会使问题变得更糟。

2.准备措施

当你要离开孩子的时候，告诉孩子什么时候离开，什么时候回来。不说再见就偷偷溜出去会使事情变得更糟。当孩子意识到你不在身边时，他可能会感到困惑或烦恼，下次你离开他时，可能更难安顿下来。简短地和孩子道别，不要拖拖拉拉。

当你离开时，脸上保持轻松愉快的表情。如果你看起来焦虑或悲伤，孩子可能会认为这个地方不安全，也会感到不安。

3.在家里

不管你有多沮丧，不要批评或消极地评价孩子的分离困难。有意识地通过表扬孩子并给予和积极的关注来培养孩子的自尊心。阅读有关阶梯教学法，这是一种温和的行为技巧，可以用来帮助患有分离焦虑症的儿童。

分离焦虑症如何治疗？

最有效的治疗方法是认知行为疗法(CBT)。通过CBT，孩子们被教导如何应对焦虑。常见的方法是深呼吸和放松。亲子互动疗法是另一种治疗分离焦虑的方法。它有三个主要的治疗阶段:

☛ 儿童导向交互，专注于改善亲子关系的质量。它包含热情、关注和赞美。这些有助于增强孩子的安全感。

☛ 勇敢导向的互动，教育父母为什么他们的孩子感到焦虑。孩子的治疗师会培养你的勇气。

☛ 父母指导的互动，教导父母与孩子沟通清楚。这有助于管理不良行为。

☛ 学校环境是治疗成功的另一个关键。当孩子感到焦虑时，他们需要一个安全的地方。也应该有一种方法，让孩子在上学时间或其他时间离家时，与你交流。最后，孩子的老师应该鼓励和其他同学互动。

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