最小确诊者仅30小时！小患者年龄刷新，怎样保护好孩子

最近几天一直在刷微博刷微信，关注新型肺炎的最新消息。眼看着确诊患者的数量不断攀升，唐唐妈心里也是七上八下，尤其是看着身边的孩子，更是不敢松懈。这些日子，越来越多的孩子甚至是婴幼儿被确诊感染新型冠状病毒，小患者的年龄也在不断地刷新纪录。

2月3日，人民日报报道了一起聚集性疫情，其中一名小患者仅3个月大。

紧跟着，贵州确诊一名1个月大女婴感染新型冠状病毒。

就在昨天，一名出生30小时新生儿确诊。这是目前为止年龄最小的新型肺炎患者。

想想刚出生不久的新生儿，离开父母，被带去了全然陌生的环境，进行隔离治疗。那么一个小小人儿，必然少不了害怕和哭闹。

疫情笼罩之下，我们如何守护孩子？孩子发热怎么办？与疑似病例接触过，又怎么办？本文整理了20个妈妈们最关心的问题，一次性说清楚。

1. 孩子是此次新型冠状病毒易感人群吗？

是。儿童也是新型冠状病毒的易感人群。确切地来说，没有感染过这个疾病的人，都是易感人群。

国家卫健委最新发布了《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，其中明确“儿童和孕产妇是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群”。

2.孩子发热，如何区分是感冒发烧，还是感染新型冠状病毒？

普通感冒发热和此次病毒感染的症状很类似，往往难以区分。

如果孩子出现发热咳嗽症状，家长要仔细回忆自己和孩子有没有武汉旅居史，有没有接触过确诊或疑似病例，有没有去过人流密集的高危场所。若是有此类接触史，家长就必须高度警惕，最好是带孩子去医院做进一步检查。

如果没有接触史，孩子只有普通的咳嗽、发热症状，精神状态良好，可以加强家居护理，服用退烧药，观察情况，再决定要不要去医院。

3.孩子与疑似病人接触了，怎么办？

从目前已有的信息来看，孩子被感染，大多有湖北接触史，或是父母也是新型肺炎患者。

贵州1月龄小患者，就是1月16日随父母到湖北探亲，与武汉亲戚有接触。其父其母先后于1月31日、2月1日被确诊，女婴也于2月3日确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。

如果孩子接触过确诊或疑似病例，或者去过疫情区，父母都需高度警惕。家长最好是带着孩子在家隔离14天，14天内没有出现相关症状即可解除隔离。若是出现发热咳嗽、呼吸困难、精神状态差、尿量减少等情况，请立即到附近的定点医院就诊。

4.孩子的疫苗还要按时接种吗？

疫情期间，孩子的疫苗接种建议能延迟的延迟，不能延迟的尽量单独预约，分散接种。各地儿童预防接种门诊应该会针对特殊情况做出安排，建议家长关注相关动态，或是跟负责接种的医生沟通。

虽然按时接种疫苗是最好的，但是短时间的延迟或暂时的中断，也不会有太大的影响。疫情稍缓，及时补种即可。也有部分疫苗是不能延迟的，比如狂犬疫苗，必须在被咬当天接种第一针。

现下正是呼吸道疾病的高发季，若是孩子无法按时接种流感、麻疹等疫苗，家长要注意减少孩子外出，加强防护，预防感染。

5.带孩子去接种疫苗或是看病，如何防护？

如果必须带孩子去医院，尽量选择儿科医院或是综合医院的儿科门诊。

最好是提前预约，减少候诊时间。家长跟孩子都要戴好口罩，备上酒精消毒片之类的消毒物品。有条件的话，可以让一名家长在候诊区等待，另一名家长带着孩子在通风、人少的地区等待，减少与人群的接触。

候诊期间，家长跟孩子都不要随意触摸医院的物品，注意手部卫生，去过公共场所要及时洗手。不要用手触碰眼睛、嘴巴、鼻子等部位。

6.给孩子准备什么样的口罩比较好呢？

1岁以内的婴儿不建议戴口罩，1-3岁可以选择一次性医用外科口罩，大孩子可以选用N95口罩。

虽然N95防护效果最好，但是呼吸阻力大，容易导致孩子憋闷甚至是窒息。如果给孩子戴N95口罩，家长要关注一下孩子的呼吸情况，如果觉得憋闷，还是换上普通的医用口罩。

7.一岁以内的婴儿不能戴口罩，又该如何防护呢？

一岁以内的婴儿防护以居家隔离为主。最好是由固定的照顾者，陪孩子一同待在家里。不要随意亲吻，不要用嘴尝试孩子的食物再喂给他。

家人尽量减少外出，如果必须出门，回来后要先更换衣物，做好清洁工作，再与孩子接触。孩子的各类用品做好清洁、消毒，房间定期通风。

8.买不到儿童口罩，可以给孩子戴大人的吗？

如果实在买不到儿童口罩，戴成人口罩肯定比不戴好得多。家长可以自行简单改装成人口罩，如把两边耳带打结、收紧，让口罩上下左右四条边贴合孩子面部，也能起到一定的防护作用。

9.可以带孩子在小区溜达一下吗？

特殊时期最好不要带孩子出门，尤其是疫情严重的地区。

如果当地疫情不严重，按捺不住想出门的话，也要给孩子做好口罩、手套防护，尽量往人少、通风的地方走。遇到熟人也别摘下口罩，保持1米以上的安全距离，2米更佳，不要近距离闲聊。

10.孩子不喜欢戴口罩，总是扯开怎么办？

戴上口罩容易憋闷，孩子不喜欢是正常的。家长可以选购一些好看的有图案的口罩，减少孩子的抵触感。

如果孩子年幼，可以通过玩游戏、讲故事等有趣的方式，让孩子戴上口罩。刚开始不要急，多试几次，让孩子慢慢适应即可。如果孩子懂事了，可以告诉他为什么需要戴口罩，不戴的话会有什么危害，如何戴才是正确又舒服？

同时父母要以身作则，在让孩子戴口罩之前，自己也要戴戴好。

11.还可以给孩子吃鸡鸭鱼肉吗？

可以吃，但是一定要煮熟。

目前还没有证据显示病毒能通过正规渠道的肉制品、海鲜制品来传播，没有必要禁食肉类和海鲜。但是要注意，无论是肉还是海鲜，包括鸡蛋，都必须完全煮熟再吃。疫情期间，避免接触活禽，不要购买来路不明的禽类和海鲜。

12.家里使用消毒水消毒，对孩子和孕妇有影响吗？

建议在消毒时，一间一间分开来进行。可以先让孩子和孕妇去别的房间休息玩耍，待消毒过的房间气味充分挥发后，再回到这个房间。

用消毒水消过毒后，可以等待几分钟，再用清水擦拭一遍，防止消毒成分残留在家具和地板上。

13.孩子的餐具要消毒吗？

除非是高风险家庭，一般情况下将餐具用沸水煮5分钟，晾干即可。

14.香皂、洗手液和抗菌产品，孩子洗手用哪个比较好？

普通香皂就足够了。

一般来说，用香皂和流动的水，清洗手部15秒，就能清除掉90%的细菌，持续洗30秒，可将手上99.9%的细菌带走。

流动清水+香皂，就是最好的洗手方式。也无需使用杀菌香皂，在对抗冠状病毒方面，两者并没有明显差别。不合适的抗菌成分，甚至可能对孩子的健康造成影响。

15.不具备洗手条件，如何救急？

如果当下没有清水、香皂，可以先用含有酒精的免洗洗手液或消毒湿巾来应急。要注意给孩子挑选的免洗洗手液，酒精含量应在60%以上，最好是达到70%-80%，效果更好。

使用免洗洗手液时，要按照说明书合理使用，不要让孩子用手摸嘴巴、揉眼晴。回到家后，尽快采用清水和香皂重新为孩子洗手。

16.收快递、取外卖会被传染吗？

一般来说，即便是快递外卖包装上存有病毒，也难以达到感染条件，感染概率较低。如果不放心，取件的时候可以戴好口罩，或者请快递小哥将包裹放在门口，待其离开再取回家。扔掉外卖和快递盒以后，及时洗手清洁。

17.晒太阳可以杀死病毒吗？

太阳的照射温度难以达到56摄氏度，紫外线强度也远不及紫外线灯的效果，很难杀死病毒。就目前研究而言，新型冠状病毒对紫外线和热敏感，56℃下持续30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒液等都可以杀死病毒。

18.家里宠物要送走吗？

目前还未发现有宠物感染病毒再传染给人，也没发现患者感染之后传染给宠物。如果担心宠物在外接触到疑似病例，可以隔离观察。

19.难以避免带孩子外出，回家后要做什么？

首先脱去外套，换鞋。然后用流动清水和香皂洗手，仔细揉搓手上的每个部位。

洗完手后清洗面部，如果孩子配合，还可以清洗鼻腔，漱漱口。

20.特殊时期如何增强孩子的抵抗力？吃益生菌、乳铁蛋白有用吗？

增强孩子抵抗力，最重要的是均衡的营养、充足的睡眠，条件允许可以在室内增强锻炼。这是一个长期的过程，单单靠补充益生菌、乳铁蛋白，效果非常有限。如果孩子偏食挑食，可以根据情况适量补充维生素。

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