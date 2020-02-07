你造吗？忽视孩子也是一种虐待

大多数成年人，尤其是父母，都无法理解忽视孩子的想法。其实，对孩子来说，忽视也是一种虐待。它会影响孩子的身心健康，并能导致严重后果和深远影响。

更具体的说，忽视指的是父母或看护人未能提供孩子所需的食物、住所、衣物、医疗护理、监督、情感养育，以至于其身心健康、安全和福祉受到危害。

忽视的类型

忽视有几种不同的形式。以下是忽视的基本类型：

△ 身体上的忽视：不关心孩子的基本需求，如卫生、衣物、营养或庇护所，或抛弃孩子。

△ 医疗疏忽：拒绝或延迟必要或建议的医疗。

△ 监管不力：让一个不能照顾自己的孩子独自待在家里，不能保护孩子身心不受危害，或者照顾不好孩子。

△ 情感忽视：使儿童暴露在家庭暴力或物质滥用中，或不提供情感支持。

△ 教育忽视：不让孩子入学，允许孩子反复逃学，或忽视孩子的特殊教育需要。

孩子被忽视的迹象

通常情况下，老师或关心的邻居可能会意识到孩子被忽视的警告信号。一个很瘦弱的孩子很少上学，或者一个学龄孩子整天都在外面玩耍，没有大人在场。

有许多迹象表明孩子可能被忽视，包括：经常旷课；缺少足够的衣服或穿着和天气不符；偷窃或乞讨食物或金钱；一直很脏，或有严重的体味；酗酒或吸毒；缺乏必要的医疗，比如免疫接种；声称没有人在家照顾ta。

父母或监护人可能没有充分照顾孩子的迹象包括：行为不合理或奇怪；冷漠或沮丧；似乎对孩子漠不关心；滥用药物或酒精。

忽视的后果

即使一个孩子从一个糟糕的环境中脱离出来了，忽视的后果也会持续很长一段时间。以下是一个被忽视的孩子可能会经历的一些后果：

◆ 健康和发展问题

营养不良可能损害大脑发育。缺乏足够的免疫接种和医疗问题可能导致各种健康状况。据美国对儿童和青少年幸福感的调查发现，28%的儿童在从一个忽视的情况下离开三年后患有慢性健康状况。

◆ 认知障碍

缺乏适当的刺激可能导致持续的智力问题。有失职史的儿童可能有学术问题，或语言发育迟缓或受损。

◆ 情感问题

忽视会导致依恋问题、自尊问题和难以信任他人。

◆ 社会和行为问题

被忽视的儿童可能难以发展健康的关系，他们可能会经历行为障碍或不受抑制的社会交往障碍。美国国家安全委员会的数据确定，半数以上的青少年受虐待者有吸毒、犯罪、逃学或怀孕的危险。

根据美国卫生和公众服务部的数据，几乎三分之二的儿童虐待相关死亡都涉及忽视。7岁以下儿童最容易发生致命的忽视事件。忽视死亡通常源于缺乏监督、长期身体忽视或医疗忽视。

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