培养高情商，让娃成为内心强大的人

情商是指一个人在尊重他人感受的同时，恰当地表达和管理情感的能力。这是一套孩子们可以在任何年龄开始学习的技能。作为父母，我们有责任培养孩子掌握相关的技能哦~

1.情绪标签

孩子们需要知道如何识别他们的感受。你可以通过给孩子的情绪起个名字来帮助他们。

诸如“生气”、“烦恼”、“害羞”和“痛苦”等情感词汇都可以用来表达情感。不要忘记分享积极情绪的词汇，比如“快乐”，“兴奋”，“激动”和“希望”。

2.同理心

当孩子心烦意乱时，更好的办法是肯定他的感受，表现出同情心——即使你不明白他为什么这么难过。当孩子看到你理解他内心深处的感受，他会向你展示他的感受。所以，当你明确表示你已经明白他心烦意乱时，他会感觉好些，而不是尖叫和哭泣来表示他生气。

3.用合适的方式表达情感

孩子们需要知道如何以适合社会的方式表达他们的情感。比如说“我感觉很受伤”，或者画一张悲伤的脸都可能有帮助。还要告诉孩子，尖叫和扔东西是不好的行为。

教孩子如何表达情感的最好方法是自己塑造这些技能。在日常对话中使用有感情的话语，并练习谈论它们。

4.传授健康应对技巧

对于小孩子来说，知道如何让自己冷静、振作起来、或者面对恐惧是很复杂的。大家应教孩子特定的技能。例如，当孩子生气时，学习如何深呼吸来让他平静下来，这会让孩子受益匪浅。

你也可以帮孩子制作一套工具来帮助他调节情绪。一本绘本，一本最喜欢的笑话书，舒缓的音乐，还有闻起来很好闻的乳液，这些都是能够帮助镇定情绪的东西。

5.培养解决问题的能力

当孩子犯错时，努力解决那些本可以有不同结果的事情，以及孩子可以做些什么来解决任何悬而未决的问题。

大家应试着做一名教练，而不是真正的解决问题者。必要时提供指导，但要努力帮助孩子看到自己有能力和平有效地解决问题。

6.使情商成为持续目标

不管孩子看起来有多聪明，总有改进的空间。而且在整个童年和青少年时期可能会有一些起伏。随着年龄的增长，他很可能面临挑战他技能的障碍。所以，请把技能培养作为日常生活中的一个目标。

把孩子的错误当作成长更好的机会。比如当他因为生气伤害某人感情的时候，花点时间谈谈他今后如何才能做得更好。在你持续的支持和指导下，孩子可以培养情感智慧和精神力量，使他在生活中取得成功。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)