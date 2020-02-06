哺乳新妈看过来！教你预防乳头疼痛

当你第一次生孩子并开始母乳喂养时，乳头有一点点压痛是正常的。当宝宝咬住吮吸时或者母乳开始下降时，你可能会感到一些轻微的不适。但是，随着时间的推移，母乳喂养应该变得更加舒适。当然，情况并非总是如此。有时，疼痛会加剧，乳头会变得疼痛。

1.确保宝宝吮吸姿势正确

一个好的吮吸姿势是成功母乳喂养的关键之一，也有助于防止乳头酸痛。当宝宝正确地咬住你的乳房时，他会把的整个乳头和周围的乳晕放在嘴里。如果新生儿只咬住乳头，当他想喝母乳时，他的牙龈会向下压。当他仅仅吮吸敏感的乳头时，就会引起乳头疼痛。

2.保持舒适的母乳喂养姿势

母乳喂养姿势对了，你和宝宝都会很舒适，使用哺乳枕和脚踩凳可能会有所帮助。这些工具帮助抬起膝盖，让孩子可以轻易地接触到乳房。当你把孩子抱起来的时候，更容易得到一个好的母乳喂养的姿势，因为你不需要弯腰。这时俯身是不舒服的，会使你的背部、手臂和脖子绷紧。

也可以在每次喂养时交替使用母乳喂养姿势。当你一直以同样的姿势母乳喂养时，宝宝的嘴总是把压力放在乳头的同一个部位。

3. 软化胸部，使乳腺管通畅

在母乳生产的过渡阶段，乳房充盈是很常见的，在母乳喂养的前几周内，你很可能会经历这种情况。然而，如果你错过了喂养或者母乳供应过剩，乳房也会变得丰满。当乳房变得丰满和坚硬时，新生儿很难紧锁住。为了让孩子更容易接受，可以在每次喂食前排出一点母乳，以缓解紧绷感和软化乳房组织。

4.至少每2到3小时母乳喂养一次

新生儿的胃很小，而且他们很快很容易消化母乳。所以，他们需要经常吃饭并不奇怪。你等待母乳喂养的时间越长，宝宝就越饿。而且，当婴儿非常饿的时候，他可以有一个更积极的吮吸。

另外，如果你在喂养之间等待太久，乳房会变得丰满，使宝宝很难牢牢锁住。你可以通过按需至少每2到3个小时母乳喂养宝宝，减少暴饮和过度用力吮吸的机会。

5.保持胸部和乳头周围的皮肤健康

乳晕上有一个叫做蒙哥马利腺的小肿块，可以产生一种润滑剂来滋润和保护乳头和乳晕。你可以通过做一些事情来帮助保持皮肤健康，防止乳头酸痛。用温水冲洗，避免使用任何会使你的乳房和乳头变干、发炎和破裂皮肤的粗糙肥皂。另外，在乳头出现问题之前，不必使用乳膏、软膏或乳液来预防。

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