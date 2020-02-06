孕期老是腹泻，这可怎么办？

消化困难，如便秘和腹泻，怀孕期间可能经常发生。这要归咎于荷尔蒙的变化、饮食的变化和压力的增加。事实上，孕妇经常腹泻，如果不小心的话可能会引起问题。继续阅读，你将了解有何种方法能缓解当它袭来时带来的不适。

为什么孕期容易腹泻？

如果你在一天内经历了三次或更多次的排便，可能是腹泻。怀孕期间腹泻很常见。然而，有腹泻情况并不一定意味着与怀孕直接相关。

怀孕以外的原因包括:病毒、细菌、急性肠胃炎、肠道寄生虫、食物中毒、药物过敏。某些情况也会使腹泻更加常见，包括肠易激综合症、克罗恩病、腹腔疾病和溃疡性结肠炎。

与妊娠有关的腹泻原因包括:

1.饮食改变

许多女性发现自己怀孕后，会改变饮食。食物摄入量的突然变化会使你的胃不舒服，并可能导致腹泻。

2.对食物敏感度提高

这可能是在怀孕期间经历的众多变化之一。那些在怀孕前从未困扰过你的食物现在可能会让你肚子胀气、肚子不舒服、腹泻。

3.产前维生素

服用产前维他命对你的健康和正在成长的宝宝的健康都有好处。然而，这些维生素可能会使你胃部不适并导致腹泻。

4.荷尔蒙变化

荷尔蒙可能会使你的消化系统变慢，所以便秘可能是一个问题。荷尔蒙也能加速消化系统，这可能导致腹泻。

孕晚期腹泻更常见

当临近预产期时，你可能会发现腹泻更频繁。这可能是因为你的身体正在为分娩做准备。腹泻并不一定意味着预产期只剩下几天了，所以不要被频繁的腹泻所吓倒。有些女性不会在妊娠晚期频繁地腹泻，每个人的经历都是不同的。

孕期腹泻怎么办？

事实上，大多数腹泻病例都是在没有治疗的情况下痊愈的。

1.抓紧时间

大多数腹泻病例在几天内就会痊愈。如果腹泻是由食物中毒、细菌、病毒或细菌引起的，通常就会出现这种情况。注意多补充水分。

2.药物

如果你正在服用的药物导致腹泻，身体会逐渐适应，腹泻会停止。如果没有，那就及时咨询医生。

3.看医生

如果腹泻两三天后还没有结束，那就去看医生。医生会进行体检并抽血，来确定是什么引起腹泻。

4.避免有问题的食物

某些食物会使腹泻更严重。避免吃高脂肪、油炸食品、辛辣食品、牛奶和奶制品以及高纤维食品。

5.慎服药物

不要在没有咨询医生的情况下服用非处方止泻药。这些药物可能使某些情况恶化。

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