可爱的人儿啊，这个冬天有你们，中国很温暖

这个冬天因为病毒的肆虐而越发漫长，春节也因为闭不出户而少了很多年味和人味，但是在面对病毒的时候，有很多善意让这个寒冷的冬天变得温暖起来。下面就和大家盘点一些疫期暖心事，也许他们没有姓名但绝对是英雄。

01

武汉小姐姐每日为医院做饭800份

作为此次疫情的起始点，武汉的医务人员是最繁忙的。考虑到特殊期间，很多外卖、饭店都不开业，武汉盘龙城一家餐厅，专门为金银潭等医院的医护人员做盒饭。由于一个人实在忙不过来，小姐姐还喊上了家人一起，每天能制作800多份盒饭。小姐姐表示她是因为看到医护人员的朋友圈，很受不了，所以就想想做点事儿。据了解，盒饭一份也只收取16块，在这个特殊的时期，小姐姐很可能是亏钱的。

我们只是普通人，但是也想出分力！

02

22岁小姑娘的手满是伤痕，心疼！

胡佩是湖南省儿童医院感染科护士，刚刚22岁的她皮肤本该是最好的，然而她的手因为长时间被被消毒液、洗手液、滑石粉浸泡而伤痕累累。98年的她在这次疫情选择挺身而出迎难而上，网友纷纷表示心疼，并且提醒她一定要保护好自己。

湖南最美的小姑娘，青春可以如此有意义。

03

保姆纵火案受害者家属捐9万元口罩

2月初杭州市红十字会发布了一则“捐赠物资接受及支出名单明细”，细心的网友发现，林生斌先生捐献了价值9万元的口罩，总计5000个。可能有人忘了林生斌是谁，但是如果说到保姆纵火案受害者家属就一定会想起来。有记者联系了林先生，他表示疫情出现的时候，杭州口罩紧缺，他就想到购买口罩捐给需要的人。

虽然曾被人辜负过，但是依然愿意爱洒人间！

04

孩子几天未见父亲，对着新闻联播喊爸爸

疫情出现，最忙碌的是那些坚守在疫情防控一线的人们。明明是过年放假，爸爸却好几天没有回来，孩子突然发现电视上播着爸爸的采访，于是急切的对着电视喊爸爸，希望他能早点回家。

舍小家为大家，只是苦了孩子。

05

三名大学生高速公路送奶茶

1月29日，3名大学生为淮徐高速公路洋河站联合防疫值勤点的知情人员送去了奶茶。当晚在岗执勤的包括江苏省交通综合执法局徐盐支队三大队队员朱兆胜，据了解他过年期间一直在防疫最前线，家里两个孩子生病都没顾得上。他表示当时温度接近0度，但是还是被三个学生感动到了，硬是憋着才没让眼泪流下来。

奶茶不只会发胖，还可以暖人心！

06

农民骑行40公里为医疗队送菜

湖北武汉一位姓秦的农民师傅，骑电动三轮车40公里，给医疗队所在酒店送了24箱新鲜蔬菜。他了解到从北京上海来的医疗队就住在金银潭医院附近，决定前来送菜，不知道如何使用导航，他就一路问路找到酒店。因为天气寒冷，当他到达的时候，手脸都冻得通红，工作人员感动落泪。

感动的不只是工作人员，还有我们！

07

热心市民给地铁送消毒剂

“如果不够，再给我们打电话，我们还来送！”“你们一定要保护好自己”“不必感谢我，你们在一线辛苦了”……2月1日，两名热心市民为当地地铁站送去了一大桶消毒剂，送来2月份第一份温暖。

一点微薄之力，希望能帮助到你！

08

志愿司机24小时接送医护人员

疫情爆发，武汉的公共交通停运，私家车禁行，一线医护人员的出行成了问题。于是有一群人自愿成为医护专车志愿者，每天24小时待命接送医护人员。店铺老板成冬就是其中一员，他表示医护人员很需要一些鼓励，一句加油可以让他们感动很久。

有些事情，总需要一些英雄去做。

09

援鄂护士在门口给队友唱生日歌

2月1日是武汉吉大二院援鄂医疗队队员李沐航的生日，队友们都带着口罩站在门口为她唱生日歌，还为她做了长寿面。李沐航表示，虽然只有一碗面条，但是收获了很多感动和信念。同时她的家人也远程送来祝福，女儿也为她加油。

我们站的很远，但还是爱你的。

未完待续……

今年的冬天有些漫长，但是它终将过去，春天必将到来！

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