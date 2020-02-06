家中半夜起火，6岁女童冷静应对救下全家

据外媒报道，1月19日凌晨，美国新泽西州的一栋房屋突然失火。事发时，房屋中一家四口都在熟睡，只有6岁女儿被烟雾探测器的报警声吵醒。她连忙叫醒家人逃离火场，幸运的是，一家人全都安然无恙。

家中突发大火，女童及时叫醒家人

据了解，这名6岁女童名叫麦达琳·卡尔邦。被报警声吵醒后，麦达琳马上叫醒爸爸杰米。随后杰米叫醒妻子和小儿子，一家四口顺利地从失火的房子里逃了出来。

事发后，爸爸杰米在接受采访时表示，当时他被女儿的尖叫吵醒，醒来后看到二楼全是烟雾：“当时我根本看不见麦达琳在什么的地方，我抱起小儿子冲下楼梯，随后看到麦达琳在楼梯上，便将其她也抱起来。随后，我把2个孩子放在前门廊。”

全家人安然无恙，女童曾接受火灾教育

因为及时从火场中逃离，一家四口都平安无事，没有受伤。但房子在火灾中被烧的面目全非，受损严重。目前他们一家人只能在酒店里安身。

据悉，爸爸杰米以前是阿弗内尔市消防局局长，现在是一名志愿消防员。事发的三个月前，麦达琳曾在学校里学习了如何应对火灾的相关知识。麦达琳的妈妈表示，女儿的行为值得表扬，她反应冷静遇事不慌张，知道该如何应对，自己为女儿的行为感到自豪。

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