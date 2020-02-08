面对疫情，母婴群体如何做好防护

为避免感染新型肺炎，人们出门需佩戴口罩。孩子、孕产妇等特殊群体免疫力低下，更要做好防护。那么，孩子和孕产妇该如何保护好自己呢？育姐今天给大家做一个详细科普，赶紧来看看吧。

婴幼儿佩戴口罩的正确姿势

婴幼儿佩戴口罩常常会碰到以下问题，下面育姐给大家做一个解答。

1.孩子不愿意戴口罩咋办？

孩子抗拒戴口罩有许多原因，比如口罩不好看、戴口罩感觉憋闷等等。大家可以采用孩子能接受的方式（比如讲故事）告诉他目前要戴口罩的原因，如果不戴口罩会产生什么后果等。另外，大家要给孩子当好榜样，外出时自己先带好口罩。

2. 婴儿怎么进行防护？

不满一岁的小宝宝呼吸能力较差，并不适合戴口罩。如果家里有婴儿，大家一定要做好自身防护，从而间接保护孩子。目前情况特殊，婴儿除非必要不要出门活动。另外，大家要经常打扫宝宝的卧室，并做好消毒工作。

3. 孩子能用大人的口罩吗？

与大人相比，孩子的脸型较小，特别是年幼的孩子，大家一定要给他购买儿童口罩。育姐提醒大家，孩子佩戴大人的口罩起不到任何的防护作用。

4. 其他注意事项有哪些？

年幼的孩子以被动防护为主，也就是说，爸爸妈妈和家里其他亲人要带好口罩，从而间接保护孩子。大家在照顾孩子时，一定要带上口罩，不要对着孩子呼气、咳嗽、打喷嚏。

另外，孩子既不能穿得太严实，也不能穿得太少以免受凉生病。大家陪孩子玩耍时或者抱孩子前一定要洗手。孩子经常接触的物品比如玩具、餐具等要经常消毒。家里要每天开窗换气两三次，每次通风20分钟到30分钟。

5. 特殊时期，疫苗还要接着打吗？

大家要密切留意当地卫生接种部门的工作动态，及时跟医生沟通，建议大家单独预约，分散接种。需要注意的是，大部分疫苗可以延迟接种，并不会影响孩子身体健康，但有一些疫苗不能延迟接种，比如狂犬疫苗，大家一定要了解清楚。

准妈妈和新妈妈如何保护自己？

准妈妈和新妈妈面对疫情同样要做好防护工作，一起了解下：

1.准妈妈和新妈妈感染新型肺炎怎么治疗？

孕产妇免疫力较差，感染新型肺炎病毒后会出现一些突发问题，治疗时应首先考虑孕产妇的生命安全。目前大部分抗病毒药物可以在孕期使用，并不会威胁母婴健康。但孕期情况相对复杂，有可能需要多药联合应用，大家一定要遵医嘱，不要盲目服药。

2.孕期感染会传染给胎儿吗？

从目前的疫情分析来看，没有充足的证据证明新型冠状病毒可以母婴传播。如果准妈妈感染新型冠状病毒，要根据具体病情由医生做出诊断是否需要终止妊娠。

3.特殊时期还要去医院孕检吗？

怀孕超过28周的准妈妈和高危孕妇要根据医生的建议进行产检。孕周小于28周的准妈妈只要身体正常，可适当延长产检间隔。

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