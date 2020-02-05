要因为汞而不吃鱼吗？这里有答案

鱼是大家能吃到的最健康的食物之一，这是因为它富含蛋白质、微量营养素和健康脂肪。然而，一些种类的鱼可能含有高浓度的汞，这是有毒的，与严重的健康问题有关。那么这是否意味着需要避开所有的鱼?

为什么汞是个问题

汞是一种有毒重金属，自然存在于空气、水和土壤中。它以多种方式释放到环境中，包括煤炭燃烧等工业生产或火山爆发等自然现象。主要有三种形式:单质(金属)、无机和有机。

人们可能以多种方式接触汞，例如在采矿和工业工作期间吸入汞蒸气。也会通过吃鱼和贝类而摄入汞。这是因为由于水污染，鱼类和贝类暴露在低浓度的汞下。随着时间的推移，它可以集中在它们的身体里。这通常是有机形式，也就是甲基汞。这是一种剧毒的形式，当它在体内达到一定水平时，会引起严重的健康问题。

汞含量过高的鱼类有哪些

总体来说，较大且较长寿的鱼类含有最多的汞。这些鱼包括鲨鱼、旗鱼、新鲜金枪鱼、马林鱼、鲭鱼、来自墨西哥湾的方头鱼、北梭鱼等等。较大的鱼倾向于吃许多较小的鱼，这些鱼含有少量的汞。因为不容易从身体排泄，随时间积累，这个过程被称为生物积累。

水银是如何在鱼和人体内积聚的

食用鱼类和贝类是人类和动物接触汞的主要来源。即使接触少量，也会导致严重的健康问题。就像水银可以在鱼类中积累一样，它也可以在人类中积累。这在极端情况下导致汞中毒。

有趣的是，海水中只有少量的甲基汞。然而，像藻类这样的海洋植物会吸收它。然后鱼吃藻类，吸收和保留水银。较大的鱼通过吃较小的鱼积累更高的水平。事实上，较大的掠食性鱼类体内汞的含量可能是它们所食用鱼类的十倍。这一过程被称为生物放大。对于人类来说，美国政府机构建议将血液中的汞含量控制在每升5.0微克以下。

对健康的负面影响

汞是有毒的，接触汞会导致严重的健康问题。在人类和动物身上，较高的汞含量都与神经问题有关。最近的研究也将接触重金属(如汞)与阿尔茨海默氏症、帕金森症、自闭症、抑郁和焦虑等疾病联系起来。此外，汞暴露与高血压、心脏病发作风险增加和高LDL(坏的)胆固醇有关。尽管如此，大家从鱼身上获得的营养价值很可能超过了暴露在汞下的风险。

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