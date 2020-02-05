疫情当下，宝宝生病了，这几种情况应及时就医

在这段特殊的时间，如果没有必要别带子去医院。作为家长，当孩子生病时我们要能及时冷静判断。遵循这个指南来了解常见疾病，如何冷静应对以及何时去看医生。

1.发烧

身体提高体温对抗感染。发烧可能与耳朵感染、感冒、流感有关，也可能是对疫苗的反应。

如何应对：

如果你家宝宝是新生儿(2个月以下)，正经历低烧；如果孩子未满1岁，发烧38.9℃或更高；如果孩子发烧40度或更高，或者低烧持续超过三天，须立即就医。如果行为上有明显变化，比如孩子变得嗜睡，也应引起关注。

如果孩子体温＞38.5℃，或精神状态不佳，可以遵医嘱服用退烧药。同时，还可以采用物理降温法。

特别提醒，如果孩子、自己或家长出现发烧、咳嗽、咳嗽等症状，且有疫区人员密切接触时一定要及时上报。

2.普通感冒

孩子平均每年得感冒6到8次，主要是在秋季和冬季。常见症状包括鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽、有时发烧等，通常会持续2 – 3天，至多达到 5天，然后消退。

如何应对：

空气干燥会加重鼻塞，在房间里放一盆水或使用加湿器。

3.流感

极具传染性的病毒会迅速传播。受感染的宝宝会变得暴躁，对玩耍或进食失去兴趣。然后发烧，接着是流鼻涕或鼻塞和咳嗽。流感相关的发烧可以持续3到7天。

如何应对：

补充液体，注意严重的咳嗽或呼吸问题。如果婴儿是新生儿或者症状在5天内没有好转，需要就医。

4.呼吸道合胞病毒

这是一种常见的病毒，会影响肺部和呼吸道。早产儿尤其容易受到伤害，因为气道和免疫系统还没有完全发育。它通常像感冒一样开始，症状在几天后消退，但咳嗽可以持续两周。

如何应对：

使用加湿器，可以让宝宝舒服一点平静下来。新生儿或者孩子持续咳嗽或呼吸困难，应及时就医。

5.耳朵感染

如果宝宝揪耳朵，鼻子不通气，发烧，耳朵感染可能就是罪魁祸首。

如何应对：

一些感染会自行清除。如果感染严重，未及时治疗可致鼓膜破裂，耳朵多次感染会导致听力丧失。

6.腹泻

水样粪便和频繁腹泻通常是由病毒引起的，但细菌感染、过敏、食物不耐受或药物也可能是罪魁祸首。

如何应对：

腹泻通常持续5到10天。脱水是主要的问题，应给宝宝补充大量的液体。

7.结膜炎

眼睛粘膜的炎症，也就是众所周知的“红眼病”。通常影响双眼，但有时仅以一只眼睛开始。原因可能是细菌或病毒感染。

如何应对：

病毒感染通常在一周内自行清除。用温水轻轻清洁宝宝的眼睛区域。如果感染细菌，医生会用抗生素眼药水治疗。无论是哪种感染类型，热敷都会让宝宝感觉好一些。

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