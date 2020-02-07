吃这些富含铁的食物，帮娃增强体质

缺铁引起的贫血是世界上最常见的营养缺乏病之一。咱们的身体本身不能产生铁，所以大家必须从食物中摄取足够的铁。想要孩子身体棒棒，那么含铁丰富的食物一定要吃。

铁是人体每个细胞所必需的矿物质。它的主要作用是将血液中的氧气输送到组织中，确保肌肉正常运转，帮助身体在运动中把碳水化合物转化为能量。当身体正在从剧烈运动中恢复时，铁帮助产生新的细胞，蛋白质和荷尔蒙。

缺铁的原因和症状

确保儿童和青少年摄取足够的铁元素，以促进身体正常发育，这一点很重要。老年人，那些经常献血的人，或者任何患有影响铁吸收的胃肠道疾病的人，都应该监控铁的摄入量。

女性有特殊的缺铁风险，特别是在19岁到50岁之间，在月经期间，怀孕，或者产后初期。缺铁可能是由于摄入铁量低、吸收不良或失血所致。随着时间的推移，如果身体不能保持正常水平的铁，贫血就会发生。缺铁性贫血的症状包括：经常感觉疲劳，注意力不集中，易怒，免疫功能降低，头痛，心跳不规则，心脏衰竭等。

缺铁对运动员有何影响

身体因出汗而失去少量的铁。这使得耐力运动员，如长跑运动员，有缺铁的危险。没有足够的铁，就不能正确地利用氧气来产生能量。这损害了任何运动员的竞技能力。缺铁运动员的一个常见问题是在中度到剧烈的运动中不能保持稳定的心率。女性和素食运动员必须确保在训练前后饮食均衡。

吃含铁丰富的食物

为了满足每日对铁的建议，大家应该吃各种各样的食物。膳食铁的最佳来源是熟豆、小扁豆、干果、鸡蛋、肉和鱼。南瓜种子，小球藻，蔬菜，如花椰菜，菠菜和甘蓝也是很好的来源。

铁是超市食品标签上列出的必需营养素。为了帮助你做出更好的决定，参考富含铁的食物清单。美国医学专家委员会建议，1到8岁的儿童每天摄入7到10毫克。9岁以上的儿童每天应该摄入8毫克的铁。年龄在14-18岁之间的人每天需要11-15毫克，而女孩则需要更高的剂量。成年男性平均每天只需要8毫克。然而，年龄在19到50岁之间的女性每天应该摄入18毫克——比这多一倍。

为了增强身体对铁的吸收，将富含铁的食物与富含维生素c的食物结合起来，例如，在早上加入新鲜的草莓或吃橙子，再加上强化谷物，可以确保吸收最多的铁。午餐或晚餐可以尝试生甘蓝沙拉，上面放富含维生素c的青椒片，撒上南瓜子，上面放上烤鲑鱼。

最后提醒大家，如果有任何缺铁性贫血的症状，请咨询医生，并考虑改变饮食。

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