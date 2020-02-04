髋关节疼痛别担心，孕妈这么做可缓解

孕期时，准妈妈走路或身体姿势发生改变的时候可能会出现髋关节疼痛。这很常见，大家不要太担心，大家可以通过运动等方法来缓解不适哦~

孕中晚期更常发生

大约20%的女性在怀孕期间经历过某种类型的髋关节疼痛。原因嘛，多是因为荷尔蒙的影响（关节敏感度增加），身体重量增加（导致髋关节压力增加），骨质疏松（没有补充足够的钙质，骨骼不够强健），圆韧带疼痛（集中在臀部、腹股沟周围）等原因引起。

髋关节疼痛可能集中在一侧或臀部后部，或在盆骨区域，常突然出现。这种疼痛可以在怀孕期间的任何时候开始，但随着胎儿的成长和身体准备分娩，它更有可能发生在妊娠中期和晚期。

家庭补救措施

1.瑜伽

伸展可以帮助放松紧绷的臀部，缓解疼痛。瑜伽很温和，在怀孕期间也可以是很好的运动。某些瑜伽形式，包括“热瑜伽”，在怀孕期间是不推荐的。如果你选择上瑜伽课，一定要提前告知导师你怀孕了。

2.其他练习

你也可以尝试在家里进行物理治疗来缓解疼痛。如：坐直，保持脊柱挺直。在髋关节前倾直到感到伸展，保持20到30秒，然后另一边重复。

3.OTC止痛药

除了锻炼和伸展之外，你还可以通过非处方止痛药来缓解疼痛。事先咨询医生，哪种药对你最有效，应该吃多少。例如，对乙酰氨基酚(泰诺)是B类药物，一般认为在怀孕期间是安全的。

4.温水浴、热敷法

用这种方法来化解髋关节疼痛时，你应该使用温水而不是冷水。这么做有助于将血液输送到该地区，还能减少关节僵硬和肌肉痉挛。

如果要使用热敷法，你可以使用加热垫或用温水浸泡的湿毛巾。每次10到15分钟，你不应该把加热垫直接放在胃上。另外提醒，在怀孕期间使用温水来缓解疼痛时，确保水不要太热。它应该足够暖和，你不会觉得冷，但不要太热。

5.按摩

让伴侣按摩你臀部的某些部位，帮助缓解疼痛和压力。在整个按摩过程中，你的伴侣应该专注于打开你的躯干，并将肌肉向后伸展至脊柱。

如何预防孕期髋关节疼痛？

这里有一些你可以尝试的方法。但请记住，预防措施未必对每个人都有效。

* 怀孕期间保持活跃。低强度的运动，如散步、骑自行车和游泳，可能是避免髋关节疼痛的最好方法。

* 控制体重增加。一般来说，你每天只需要消耗300多卡路里就可以维持健康的怀孕。

* 在运动和日常活动中穿平的、支撑足弓的鞋子。

* 坐、站、举、提重物时要保持良好的姿势。

* 避免某些可能加重盆腔疼痛的活动，如交叉双腿、长时间站立或举起重物。

* 购买一个妊娠支持带以支持髋关节。

* 考虑安排一个有执照的治疗师定期的产前按摩，以保持肌肉松弛。

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