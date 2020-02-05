要开学了，快帮孩子戒掉“电视瘾”！

有些孩子特别沉迷于电视，假期时甚至一坐一整天，似乎电视才是他最亲密的玩伴。虽说看电视可以帮助开发孩子视力，但看得太多可不好，不仅对视力很不利，还会对健康、认知等带来负面影响。

孩子看电视好利弊

△ 好处

孩子看电视并不是全无好处。事实上，可以说看电视是开发孩子智力的有效方式之一。

首先呢，电视是一个中介，利用的好可以拓宽孩子的知识面，比如直观认识各种动物、社会角色等，获得广泛的信息。其次，可以促进处于语言获得期孩子的语言发育，扩大他们的词汇量。再来，孩子看电视可以认识和理解好多画面，这有助于大脑的开发。

△ 危害

1.损害孩子的视力

孩子长时间看电视最容易产生的问题就是近视。要知道，孩子长期观看电视的时候，受到强光的直接刺激，再加上孩子的眼睛发育尚不成熟很难调节和适应，特别是2岁以下的宝宝，肯定对视力发育不利，也容易因为视力疲劳引起近视。

另外，孩子看电视可能会不由自主出现歪头姿势，如此时间一长会造成斜视。

2.引发肥胖

有些孩子为了不错过电视节目，喜欢边看电视边吃饭，或是家长为了省心在孩子吃饭时打开电视。如果这样做，孩子的注意力都在电视上，很有可能会吃的太多，导致肥胖，还会影响肠胃正常工作，引发消化不良。

3.引起电视自闭症

专家指出，孩子在看电视的时候只是单纯的接受信息，并不会主动思考，这就导致孩子不愿与周围的交流，甚至对周围的人和事物漠不关心，进而导致电视自闭症。

4.其他

此外，孩子尤其是婴幼儿沉迷于电视可引起数十种疾病，比如多动、头疼、厌食、腹痛、睡眠障碍、皮肤斑疹等。

为了孩子健康和成长发育，大家一定要控制好孩子看电视的时间，特别是婴幼儿。还有，电视节目的内容也要筛选哦~

如何让孩子远离电视？

那么，如何才能戒掉孩子的“电视瘾”呢？下面一起来看：

1.制定规则

“不以规矩，不成方圆”，凡事还应该讲究规则，不能任由孩子如何如何。我们可以提前制定一些规则，严格把控孩子看电视的时间段、时长以及看电视的场合。睡觉的时候不能看，作业没做好不能看，每次看电视的时间不得超过多少时间等等。

2.筛选电视节目

在我们国家，电视分级制度并不明显，因此我们家长就应该我把控一下电视节目，再给孩子选出合适其年龄的内容。最好不要让孩子一个人独自看电视，也最好不要在孩子的房间放电视机，不利于对孩子的监督。可以引导孩子看一些积极向上的电视节目，家长与其一起看，也可以讨论一下从中收获了些什么。

3.别让电视代替家人的陪伴

很多家长因为工作或是家务等其他原因，可能会比较繁忙，导致对孩子的监管不周，然后就很容易放任孩子一个人在那看电视。其实，这是不对的，正确的做法是让孩子远离电视，可以让他多看看书，或是一起参与到家庭事务中，做一些力所能及的小事。也可以经常性的组织家庭活动并带动孩子的积极性。说到底，家人的陪伴对孩子才是最重要的。

4.以身作则

当然在引导孩子戒除“电视瘾”的过程中，家长应该起到一个模范作用。如果，家长也喜欢看电视，那么孩子不可避免的也喜欢沉迷于电视节目中。因此，家长要以身作则，与孩子一起远离电视，回归正常的生活与学习。

5.把电视遥控器收起来

还有一个方法，说出来或许很幼稚，不过也是比较管用的，就是把电视机与遥控器藏起来或是摆放在不起眼的地方。当然，与此同时家长还需要陪孩子，多一些交流和互动，还可以播放音乐当家里的背景音乐。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)