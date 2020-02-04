如何建立奖励制度？宝妈快来学

学龄前儿童正在学习很多东西，从便盆训练到控制自己的脾气等等。父母可以通过建立一个能引起他们注意的奖励系统来鼓励良好的行为。具体怎么做，大家一起来学吧。

1.向孩子解释这个概念

在你开始之前，和孩子谈谈你希望他要怎么做。例如，三岁的孩子上完厕所后，就自己穿裤子，或者是他每顿饭都能自己吃光光。无论你的行为如何，都要向孩子解释你的希望以及基本规则是什么。

2.制定基本规则

谈谈你希望孩子做什么，以及他需要做什么才能成功。一些家长喜欢提供一个大奖，比如赚取25个贴纸，孩子会得到额外的奖励。

3.建立奖励制度

让孩子参与这个过程。把明信片或硬纸板、罐子或你正在使用的任何东西，以及记号笔和贴纸收集起来，让孩子装饰一下。如果你正在做一个图表，确保奖励方法是明确的，所以很容易记录。

4.一次专注于一两个行为

你可能有很多想让孩子去做的事情，但是在任何时候只处理一件事情是个好主意。如果你正在进行便盆训练并坚持睡觉的习惯，那么可以考虑把日程安排放在次要位置。在名单上有太多的“待办事项”会让人困惑。

5.立即给予奖励

这是一个成功的奖励系统的关键——必须是立即的。无论你选择使用贴纸图表还是罐子里的豆子，确保孩子一旦完成了目标行为，这些贴纸或豆子就在手中，准备好了。当他们上厕所或吃饭时没有发脾气，这种行为可以被正式记录下来。

大多数学龄前儿童还没有真正的时间感，所以通过立即提供贴纸，你可以确认他们的良好行为，并鼓励他们再次这样做。

6.保持一致

在提示的同样方式下，你需要确保你在发放奖励时保持一致。如果孩子没有做有针对性的行为，也不要将奖励轻易发出去。

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