当了全职妈妈以后，友谊更不能忘

在有孩子之前，你有时间经常和闺蜜聚聚，但现在你几乎没有时间睡觉了。全职妈妈不得不整天待在家里，把友谊放在次要地位。但是友谊对于全职妈妈来说很重要，大家不要因为忙于带孩子而忽略了，要知道你现在比以前更需要朋友。

1.避免被孤立

一个人天天在家里使你很容易把自己与别人隔离开来。好多全职妈妈整天和孩子们待在家里，只有买东西或遛孩子才离开家，像是再也不需要友谊了。一旦你开始孤立自己，你会变得越来越孤僻，这不仅是孤独，它会导致妈妈精疲力竭。

2.分享育儿经验

没有人比闺蜜更能理解你是什么样的人，特别是过来人。他们了解便盆训练有多难搞，孩子有多难带，以及你在家过得什么样的日子。这就是为什么需要和闺蜜每月至少安排两次社交时间。

安排一个闺蜜之夜，这样你们就可以聚在一起了。和一个能帮助你的人在一起，同时也能给你充电，这样你就可以轻松地面对所有艰难的育儿挑战。

3.朋友知道你不知道的事

不管你做了多长时间的父母，你总是会学到一些新的东西。而闺蜜知道你不知道的事情，你也知道她们不知道的事情。从你还没有解决的育儿问题到建立家庭预算，你的朋友都是很好的资源，可以互相激发想法，分享解决问题的方法。

4.友谊是必要的支持系统

你可能有一个很好的配偶，你的家人也在你身边。但每个家庭主妇都需要一个包括朋友在内的支持系统。当你需要母乳喂养的支持时，你的闺蜜就在那里。当你的孩子上大学时，你的闺蜜就在那儿。如果你继续经营友谊，她们会给你作为一个母亲、一个女人、一个人从孩子出生到你自己的黄金年华所需要的支持。

5.可以提供帮助

当你需要帮助的时候，她们真的可以站出来。比如当你带小宝看医生时，帮你照顾好大宝，或者仅仅是把你自己和坚实的友谊联系在一起就可以得到很多好处。当然，这是一种以诚相待的关系。你也需要尽自己的职责来帮助你的朋友。

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