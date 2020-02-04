妈妈忘记补充尿布，保育员竟在宝宝身上留言

据外媒报道，近日，美国一名单身妈妈因工作繁忙，忘记给18个月大儿子准备尿布。让人没想到的是，托儿所的保育员竟用马克笔在宝宝的腹部涂鸦，向妈妈索要尿布。妈妈发现后十分恼火，在网上发帖曝光此事。随后，涉事的保育员被托儿所辞退。

保育员为索要尿布，竟在男宝身上涂鸦

这名单身妈妈名叫希瑟·齐兹姆，现年23岁，有2名年幼的孩子。1月28日，希瑟在社交媒体脸书上发布了一张儿子米洛的照片。照片中，米洛的胸部和腹部上有“妈妈，我没尿布啦”、“请查看我的每日纪录”等字样。

更令人愤怒的是，这些字迹是用记号笔写上去的。为了将儿子身上的字迹清理干净，希瑟先后用了湿纸巾和毛巾擦拭，但都没有成功，不得不将原定的出行计划取消。

据了解，希瑟需全天上班以挣钱糊口，抚养子女。于是，希瑟把2名年幼的孩子托付给一家日托中心照顾。每天，保育员会在孩子的餐盒里放一张纪录表，里面写着宝宝当天的表现、有没有更换尿布以及是否需要补足湿纸巾和尿布。

家长声援单身妈妈，涉事保育员被开除

因为工作繁忙，希瑟常常会漏看纪录表，以至于忘记给孩子补足尿布。希瑟认为，即使自己忘记补充尿布，保育员也应当面提醒，而不是在孩子身上乱写乱画。

此事在社交媒体上曝光后，很多家长支持希瑟维权，并将情况报告给教育主管部门。涉事日托中心的执行主任辛迪·卡特·德克斯塔随后发表声明称：“这件事我们已经知晓，我们对受这件事影响的家庭以及所有家庭深表歉意”。

据悉，涉事保育员因违背职业道德，已被日托中心辞退。日托中心同时表示，保证以后不会发生此类事件。

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