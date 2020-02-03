给小家伙添加辅食，这些事得知道

当宝宝出现准备好的迹象时，开始添加辅食啦~ 这大概是六个月大时，注意不是四个月之前。同时，继续母乳喂养或饮用婴儿配方奶，直到宝宝至少12个月大。

可以添加辅食的标志

不知道宝宝什么时候开始摄入固体食物？宝宝的个体发育和行为将指导你。宝宝准备好接受固体食物的迹象包括：具有良好的头部和颈部控制能力；表现出对食物的兴趣——例如，看盘子里的东西，伸手去拿食物。当你用勺子喂时他会张开嘴。

大多数婴儿在六个月左右开始出现这些症状，但不同的婴儿在不同的时间出现这些症状。不建议在四个月前引入固体食物。

如果宝宝快七个月大了，还没有开始吃固体食物，建议咨询医生。

如何引入固体食物

你第一次添加固体食物时，最好选在你和宝宝都很开心和放松的时候。也可以在宝宝喝奶后尝试。这是因为当婴儿真的很饿的时候，他们只是想要母乳或熟悉的配方奶粉来满足饥饿感。吃过母乳或配方奶后，他们仍有胃口尝试新食物。

饥饿的迹象包括：当宝宝看到你准备好食物时变得兴奋起来，坐在高脚椅上时向你倾斜，当你要喂他的时候张开嘴。宝宝不再感兴趣的迹象包括：把头转过去，失去兴趣或分心，把勺子推开闭上嘴。

当你引入固体食物时，你应该给你的宝宝多少食物？试着从1-2茶匙的食物开始，并根据宝宝的食欲增加。到12个月时，宝宝应该每天吃三顿小时，外加母乳或婴儿配方奶粉。

食物质地

当你的宝宝准备好吃固体食物时，他的第一批食物可能是光滑的、捣碎的或是软的，这取决于他喜欢什么。

宝宝需要多种食物质地。这有助于宝宝学会咀嚼，咀嚼有助于宝宝的语言发育。它也有助于鼓励自我喂养，防止宝宝发育过程中出现喂养困难。当宝宝12个月大的时候，就可以吃和其他家人相同质地的食物。

食物类型

所有的新食物都让宝宝兴奋不已，不需要烹饪“特殊”食物。你也可以按任何顺序加入固体，只需确保加入了富含铁的食物，而且食物的质地是正确的。

富含铁的食物包括：铁强化婴儿米粉，肉末、家禽和鱼，煮熟的豆腐和豆类，捣碎煮熟的蛋黄。在这些富含铁的食物中，你可以添加其他健康食物，如：蔬菜、水果、谷物、乳制品。

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