学会这几招，轻松恢复孕前身材

生完孩子后身体恢复是一项艰巨的任务，但这并不意味着这必然是困难的。虽然大家一开始不能做比较剧烈的运动，直到自然分娩后六周，而剖腹产则需要更长的时间，有一些温和的方法可以帮助你恢复孕前身体。

去除妊娠纹

妊娠纹是孕妇最常关注的问题之一，而且通常这些妊娠纹不会自行消失。而你可以采取一些措施来滋养身体，例如多喝水，擦身体乳等。如果你很介意，可以选择医美手段，来加快这一恢复进程，帮助减少妊娠纹。

母乳喂养

母乳喂养不仅能给宝宝提供营养促进其生长发育，而且还能让你的肚子更快变小！实际上，母乳喂养可以让你每天多摄入300卡路里的热量。除此之外，与不母乳喂养相比，它能促使子宫更快地收缩。

仰卧起坐和有氧运动

高强度的有氧运动，再加上一些诸如仰卧起坐的锻炼，可以帮助身体更快地恢复。如果你有足够的能量，可以参加健身课程。如果暂时精力不够，也可以经常推婴儿车去户外散步。一旦脂肪开始燃烧，可以开始锻炼腹肌。

保持身体水分

为了适应健康的食物和锻炼，许多新妈妈最终忘记了一个最重要的方面“保持水分”。每天喝大量的水不仅能给你提供能量和抑制饥饿感，而且还能促进新陈代谢。经常随身携带一瓶水，以保持水分充足。

要有耐心

即使做了以上这些事，你可能会沮丧地发现，减重计划并不像你希望的那样。不要灰心，在过去的9个月里，你的身体经历了巨大的变化，恢复正常很可能需要花费大量的时间和精力。保持积极和积极的心态，你更有可能让你的身体恢复正常。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)