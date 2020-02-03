如何让孩子独睡？这有妙招

虽然有些父母不介意和孩子共享一张床，但整晚被挤、被踢不利于良好的夜间休息。让孩子睡在你的床上也会影响你和伴侣的关系。一旦孩子养成了睡在你们床上的习惯，说服他独立睡觉是一个挑战。

1.缓解夜间恐惧

这是让孩子独立入睡的关键。舒缓的环境可以缓解夜间的恐惧，促进睡眠。然而，每个孩子对放松环境的看法是不同的。一个孩子可能喜欢一些白噪音和夜光，另一个孩子可能想要一个玩偶的陪伴。尝试一些不同的东西，看看什么能让孩子感到最放松。

2.创造明确的期望

告诉孩子你将提前改变睡眠习惯。与其说“不要害怕”，不如说，“我知道你感到害怕，而且我确信你足够勇敢，即使在感到害怕的时候也能待在自己的床上。”

如果孩子抗议，要表现出同情心。比如说，“我知道你不习惯自己睡觉，感觉很可怕，但我知道你能做到。”然后，明确地说，你希望孩子能整晚待在自己的床上。

3.循序渐进

如果孩子在你的床上睡了很长一段时间，需要一些帮助来过渡。制定一个循序渐进的计划，帮助孩子一点一点地变得更加独立。例如，你可以告诉孩子他可以睡在你的房间里，但只能睡在地板上的床垫上。或者，你可以和他一起睡在他的房间里，直到他变得更舒服一点。然后，慢慢地让他自己躺在床上睡觉。

4.建立就寝习惯

一个健康的睡前常规将帮助孩子放松和入睡。一个温暖的热水澡，几本好书，和一些拥抱可以帮助孩子准备好睡在自己的床上。然后，等熄灯的时候，关掉灯，离开房间，这样他就可以自己练习入睡了。

5.保持一致

虽然很多父母都想让半夜偷偷溜到自己的房间里的孩子在回到自己的床上，但他们常常太累或沮丧而无法保持一致。如果你想让孩子独睡，你必须每天晚上保持一致。如果孩子看到他的坚持和抗议有效，会用错误的行为来操纵你。坚持让孩子回到他的床上，不要例外地说他可以睡在你的床上。

6.提供积极的强化

贴图表适用于幼儿和学龄前儿童。代币奖励会激励大孩子遵守规则。建议把奖励和表扬结合起来，明确表示你对孩子的进步感到满意。

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