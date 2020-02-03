钟南山谈及一事眼含热泪，中国从来不缺英雄！

由于众所周知的原因，我们的春节假期延长了。但是大部分人并未因此而欣喜，因为我们的国家正在面对一场没有硝烟的战争。

这个春节与往年不同，大家不再走亲访友，欢聚一堂。街上也没有了以往热闹的节日气氛。冷清的大街上行人纷纷戴上口罩，往年生意红火的电影院和KTV纷纷闭门谢客，唯一排起长队的地方则是药店门口等待购买口罩的市民。

人们待在家里百无聊赖，我们的战士则在前线忙得热火朝天。

17年前挽狂澜于既倒的钟南山院士以84岁的高龄再次披挂出征。

“没有特殊的情况，不要去武汉。”钟南山对着镜头掷地有声地说道。

随后他就被网友发现，坐在开往武汉的高铁上小憩。

前几日，一辈子见惯大风大浪的钟南山院士却在一次采访中哽咽了。

“大家全国帮忙，武汉是能够过关的。武汉本来就是一座很英雄的城市。”

他坚定的眼神中闪着泪光。

逆行武汉的不止钟南山院士，还有千万名白衣天使。

他们是我们的白衣天使，

也是父母的宝贝女儿。

只要求不告诉父母，殉职捐献遗体。

也是老母牵挂的儿子。

奋战在一线的郭医生，因为出现症状，自己在家隔离。只好隔着铁门，远远跟母亲互道珍重。

也是孩子的妈妈。

也是宝宝的爸爸。

也是睡在上铺的兄弟。

同事好友倒下了，胡明来不及悼念，就要冲上一线。

也是春闺梦里人。

四川广元，首批派往武汉的医疗援助队伍即将出发。

年轻的丈夫在大巴外，带着哭腔对着妻子大喊：“平安回来！你平安回来我包一年的家务我做！听到没有！”

如果没办法团圆，那么，平安就好！

他们不顾年迈。

86岁高龄的“中国儿科医师终身成就奖”的获得者董宗祈教授，在武汉封城第一天就开着电动轮椅来一线坐诊。

别人担心他身体吃不消，他说：

92岁的敖忠芳，说服家人，重返一线。

她说“医学的战士，死在战场上才是死得其所。我自己愿意来的，我承担所有一切。”

他们不顾身体不便。

不顾重病。

武汉金银潭医院院长张定宇是名渐冻症患者，双腿肌肉已经萎缩，走起路来一瘸一拐。

他同为医护人员的妻子已经被感染隔离。

他说：“我很内疚，我也许是个好医生，但不是个好丈夫。”

但他也说：“如果你的生命开始倒计时，就会拼了命去争分夺秒做一些事！”

医者仁心。

他们夜以继日，和衣而眠，

剪去长发，

汗流浃背，

12小时不喝水不上厕所，

不计报酬，无论生死。

只为竭力救治病患，保山河平安。

我们不仅有英雄的医护人员，也有善良的人民。

湖州，一名老人来到社区，放下1万块钱。

“国家有难，我就要出份力。”

他的家庭并不宽裕，老伴瘫痪在床，生活不能自理，他就四处捡些废品补贴家用。但是他捐出这1万块，却没有半分犹豫。

某派出所门口，一名男子匆忙丢下500个口罩，说了句：“你们辛苦了！”转身就跑。

民警急忙去追，却没能追上，最后面对小伙子的背影敬礼致敬。

瑞金医院呼吸科病房近日收到了一份整整3大包的外卖餐食。

留言写着:“瑞金医院医务工作者老师们辛苦了！新年快乐！请收下普通市民的一点心意！”

护士感叹：“一直以为只有电视剧里才有这样的故事，没想到发生在我们身上！”

闵行区中心医院，医生们深夜也收到了近10袋爱心咖啡。

留言上如此写道，“莘松路170号普通市民的一点心意，你们辛苦了，请优先给发热门诊的医生护士。”

河南信阳，医生陈东升花了近万元买口罩大年三十冒雨在高铁站公交站等公众场所为工作人员和市民免费发放口罩。

他说，虽去不了武汉前线，也想为家乡做点贡献。

火神山工地，一位河南的大哥，在听到建医院需要支援，自愿打车到武汉工地支援。

他们没有谈报酬，也无所谓条件。晚上就睡在车上，白天就加班加点干活。

一切，只为了能早一日攻克病毒，让疫情早一日过去。

海南海口，一家便利店的老板有六万只口罩，却只送不卖，免费发放给市民。

他说：“我有很多同学战斗在第一线。我能做的真的只有自己最微薄的一点力量而已。”

但有一念向善，心存良知，虽凡夫俗子，皆可为圣贤。

山川异域，风月同天。

疫情无情，人间有爱。

面对灾难，有的民族求上帝，有的民族求真主。

而我们中华民族的信仰用2019年最热门一句国产电影台词就可以概况：

我命由我不由天！

最近其实也有些许负面消息，让大家义愤填膺。但秦桧、王振的罪恶滔天，从不影响我们世代歌颂岳飞、于谦之英名。

黑夜给了我们黑色的眼睛，而我们却注定用它来寻找光明。

让我们同舟共济，万众一心，像以往的每一次那样，战胜困难，迎接光明的明天。

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