重要提醒：重大疫情面前，请谣言止步！

记得在放假前，同事们聊天都说春节假期太短了，应该一直放到元宵节，这样才有年味。没想到一语成谶，今年假期真的延长了，只是这代价有点大！武汉封城了，全国戒严了，还有很多人不得不与家人分开，奋战在疫情第一线……而作为普通人的我们，也只能乖乖待在家里，降低病毒传染风险。

然而人毕竟是个群居动物，一直宅在家里不去交际就会很无聊，于是就有一部分人因为无聊而胡思乱想，并且还想出了一些谣言。然后再有一部分人想着“转发一下，帮助他人”，于是谣言就这么传开了，接大家的生活带来或多或少的困扰。下面就给大家盘点一些有关此次疫情的谣言，再也不要轻信了。

1.板蓝根/熏醋可以预防病毒

年初三一早醒来，就闻到家里一股醋味，一问得知家里老人在熏醋，说是看到一篇文章，熏醋可以预防病毒；最关键的他还给我端来一杯冲好的板蓝根，让我赶紧喝了，也是同一篇文章，说板蓝根可以对抗病毒。

这里解释一下，板蓝根主要适用于风热感冒等热性疾病，对这次的冠状病毒是不可能有效的。至于熏醋就更搞笑了，因为可食用醋的醋酸含量很低，根本达不到消毒的目的，这个时候还是84、滴露等专业消毒剂更靠谱一些。

2.吸烟能预防病毒

个人感觉这是一部分人为了能光明正大抽烟而编造出来，毕竟这是一个一眼就看出来是谣言的谣言，而对它举双手双脚赞成的往往也是那群老烟民，比如我父亲就拿这条怼过我。

真的是一条假的不能再假的谣言了，吸烟只会降低身体抵抗力，增加感染几率，并且一旦被感染，重症的风险也更高。至于那些说尼古丁能杀死病毒的，你难道不担心自己先被尼古丁杀死吗？

3.吃VC能预防病毒

有人说维生素C可以提高免疫力，多吃可以有效抗病毒，于是这两天有不少人疯狂买维生素C，然后一天三顿吃。感觉每次碰到流感之类的疾病，维生素C都要被拿来说一波。

维生素C确实可以帮助机体维持正常免疫功能，但是它不能增强免疫力，同时也没有抗病毒的作用。在一些疾病的治疗过程中，摄入维生素C往往也是辅助性质治疗。更重要的是，维生素C吃多了往往会对血液系统、消化系统、神经系统和肾脏系统带来不利影响，所以还是别瞎吃了。

4.口罩戴多层更管用

这些天口罩已经变成硬通货，毕竟它是我们日常出门的保障。而有些人为了让保障更彻底，会选择多带几层口罩，虽然呼吸有些不顺畅，但是觉得这样更安心。

带一个口罩就已经有点闷了，带多层真的喘不上气了啊，更重要的是带多层口罩，空气很难穿透过来，于是就从其他缝隙钻进来，反而达不到阻隔病毒的目的了。所以说，口罩戴一个就好，毕竟现在想买也挺难的。

5.吃抗生素可以预防感染

这一条需要认真说一说，其实在西方国家，抗生素使用是非常有讲究的，因为过量使用抗生素，会导致耐药性变得很强，到时候一点小病吃什么药都不管用了，就很容易出现无药可治的情况。

另外此次疫情的罪魁祸首是病毒，而抗生素针对的是细菌，所以说用抗生素预防此次病毒感染实属无稽之谈，千万不要乱吃。

6.大蒜水可以治疗感染

这两天，有很多小视频说：“大蒜水可以治好新型冠状病毒感染的肺炎，多喝大蒜水”。

确实有不少研究发现，大蒜中含有大量大蒜素，而这种物质具有一定的抗菌杀菌的目的，但是关于它的治疗机理的研究还不完全，目前还缺乏严谨的人类试验数据。而且大蒜素主要是杀菌，病毒还没有相关证明，此外煮熟的大蒜会让大蒜素失效，所以大蒜水并不能对抗此次病毒。

7.乳铁蛋白能预防冠状病毒

也是比较常见的言论，说是乳铁蛋白可以提高免疫力，于是也就有了预防新型冠状病毒的效果，结果导致不少品牌的牛羊初乳特别好卖。

真实情况是，有一些初步研究表示，乳铁蛋白对婴儿有着一定的健康益处，结果就被大家解读成了“吃乳铁蛋白增强免疫力”，然后进一步演绎成“预防新型冠状病毒”。但是目前没有明确的研究可以证明这一观点，大概率也是一种营销忽悠。

8.双黄连口服液能治新型肺炎

近日，上海药物所、武汉病毒所联合研究发现：中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒。明确的说，这一条也不能算是谣言，毕竟是权威机构发出的。我要说的是这条消息出来之后，全网沸腾，双黄连一抢而空，甚至有网友称连双黄莲蓉月饼都脱销了。

首先从字面上看，声明中说的是“可抑制”，并不是治疗，所以大家没必要因为这一发现而欣喜，更不用为它去买药。而且双黄连本身也有不小的副作用，如果买回家乱吃，明后天就要去超市囤纸了，因为双黄连很可能导致腹泻。

在疫情面前我们很渺小，但是在谣言面前我们可以很强大。坚定不信谣不传谣，专家学者现在都很忙，他们真的没空来辟谣了~

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