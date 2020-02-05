这些粗鄙行为，正污染着孩子的人生

孩子的行为习惯是家庭教养的一面镜子，这面镜子所折射出的是父母自身的教养。良好的家庭环境可以让宝宝更优秀，而不良的家庭环境对孩子的身心都会产生不利影响。而想要打造良好的家庭环境，父母必须剔除以下5点不良的言行。

1.没有修养的讲话方式

很多家长喜欢爆粗口，一遇到不顺心就说脏话，在孩子面前也毫不避讳。孩子受父母影响，也会成为一个不懂礼貌，野蛮粗俗的人，在社会上，这类人是受人鄙夷的，很难被他人接受。

2.给孩子灌输消极态度

社会上的不良风气有时会成为家长二人在吃饭时的谈资，谈论中家长难免带着怨气，甚至会向孩子直接传达利己主义、享乐主义等等一些消极人生观。

孩子在这样的家庭中，长期听父母这样的言论，很可能会主观的对社会感到失望，从而失去社会责任感，失去奋斗的目标和方向，他们很可能会传承父母的思想，对很多现实问题存在偏见的看法，甚至变得自私自利，这个孩子在将来难以在社会中立足。

3.父母是享乐主义

优越的家庭条件，让一些父母安于这种生活。他们认为这种富有的条件已足矣，因而丧失奋斗、上进的精神，做的最多的事就是吃喝玩乐。这种家庭环境中的孩子通常养尊处优，受父母影响孩子也会出现不求上进的心理，他们会对生活丧失严肃感，缺乏认真的生活态度。

4.家庭关系不和睦

如果父母之间经常吵架，甚至有一些暴力行为，那么就会给孩子造成巨大的心理创伤。而对孩子的性格、人格、心理健康所造成的消极影响可能是无法挽回的，孩子很可能会憎恶这个家庭，于是拼命的想办法逃离这样的环境，最终离家出走，走上歧途。

5.经常打骂孩子

经常打骂孩子，会摧毁孩子的意志，让孩子每天的精神都处于紧张的状态之中，这样的孩子比其他孩子显得胆小怕事，在面对人和事时完全没有自信，这样的家庭环境教育出来的孩子也更加容易患上抑郁症或其他的精神疾病。

谁不希望自己的孩子在每一个方面都十分优秀呢？但是家长是孩子的榜样，甚至可以说只有家长优秀，孩子才能优秀。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)